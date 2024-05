150 jóvenes, protagonistas en el 'II Torneo de Voleibol Ciudad de Huesca'

El pasado sábado se llevó a cabo el 'II Torneo de Voleibol Ciudad de Huesca' en el Pabellón Parque. Gracias a las colaboraciones del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Huesca y de la Federación Aragonesa de Voleibol, se organizó un torneo en el que participaron más de 150 jóvenes menores de 18 años. Durante esta jornada, se vivió un ambiente competitivo, donde destacaron los valores del fair-play y amistad entre los clubes de la provincia de Huesca.

El crecimiento del voleibol en la provincia es notable, y este año se unió al torneo el equipo de Sallent de Gállego. Los clubes participantes fueron el Club Voleibol Sabiñánigo, el Sallent de Gállego, Club Voleibol Sobrarbe, Club Voleibol Monzón y Club Voleibol Huesca. Sin embargo, se notó la ausencia del SMA Barbastro, que se estaba preparando para la Final Four de la 2ª División Autonómica Juvenil Femenina, donde obtuvieron el tercer puesto. Asimismo, el Club Voleibol Binéfar no pudo participar ya que estaba compitiendo en la Final Four del Campeonato de Aragón Alevín Femenino en Alcañiz.

La tarde continuó con un emocionante partido entre el equipo senior masculino del Club Voleibol Huesca y una selección de jugadores senior y juveniles del resto de los equipos participantes. Finalmente, fue el conjunto oscense el que logró alzarse con la victoria en dicho encuentro.

Las jugadoras del equipo senior femenino del Club Voleibol Huesca tampoco pudieron asistir al evento ya que estaban compitiendo en la Final Four de la 2ª División Autonómica Senior Femenina, donde lograron el tercer puesto. Junto a ello, jornadas como la del sábado demuestran que la provincia de Huesca y el Club Voleibol Huesca continúan creciendo cada año y cosechando éxitos deportivos.