Más de 300 escolares de Daroca disfrutan de una jornada de baloncesto con el legendario Fernando Romay

Después del éxito que tuvo la jornada con Fernando Romay en la localidad turolense de Monreal del Campo hace dos meses, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Baloncesto (FAB) han impulsado este martes una nueva jornada para impulsar el deporte en el medio rural, celebrada esta vez en Daroca, donde se ha reunido con más de 300 alumnos del CEIP Pedro Sánchez Ciruelo y del Instituto Comunidad de Daroca.

Acompañado de la directora general de Deporte, Cristina García, y de entrenadores de la FAB, Romay ha dado un clínic a alumnos de todas las edades. "Se trata de acercar el baloncesto a todas las zonas. Me encanta venir a hacer esta actividad y disfrutar con los chavales mientras aprenden", ha dicho el ex jugador. "En esta iniciativa se trata de compaginar la diversión, que es lo que queremos: hacer deporte y, sobre todo, jugar, que es lo que hacemos también con la charla. Me lo paso bomba y ellos se lo pasan igual. De paso aprenden de lo que les dicen los entrenadores", ha proseguido el embajador del baloncesto español.

El evento, que ha tenido una gran acogida, se enmarca dentro del convenio de colaboración entre ambas instituciones, que en los próximos meses desarrollarán distintas iniciativas para el fomento del baloncesto en la comunidad autónoma. De momento, a expensas de concretar las fechas, en la ruta también participarán en las próximas semanas Calatayud y Cella. "Queremos llegar a todo el territorio" Fernando Romay ha dirigido dos sesiones distintas en las que ha puesto en práctica conceptos básicos del baloncesto con los alumnos de los centros escolares de Daroca, además de una amena charla que mezcla el buen humor con la promoción del baloncesto.

"Seguimos impulsando el deporte en el ámbito rural de nuestra comunidad. La promoción del deporte como hábito saludable y la formación en valores es una prioridad para el Gobierno de Aragón, donde tenemos como objetivo llegar a todo el territorio", ha afirmado la directora general de Deporte.

'Encestando con Romay' es un programa de baloncesto dirigido a escolares de entre 6 y 16 años que este año ha llegado a tierras aragonesas con el objetivo de promocionar el baloncesto en las aulas con jornadas como la de este martes en Daroca, con un entrenamiento para niños, además de distintas charlas y ejercicios. Los entrenamientos han sido dirigidos por seleccionadores de la Federación Aragonesa de Baloncesto.Esta acción se enmarca dentro del conjunto de iniciativas que forman parte del convenio de colaboración del Gobierno de Aragón con las federaciones de baloncesto aragonesa y española. El objetivo es fomentar la práctica del baloncesto en el ámbito rural.