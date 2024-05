Alfredo Evangelista: "Yo tuve contra las cuerdas a Cassius Clay"

Alfredo Evangelista Chamorro (Montevideo, 1954) es un exboxeador nacionalizado español que reside actualmente en Zaragoza. Campeón europeo en siete ocasiones, cayó a los puntos ante Cassius Clay en 1977 con el título mundial en juego.

El 16 de mayo siempre es día de fiesta para el boxeo español.Si le digo la verdad, no sé ni en qué día vivo. Me he enterado del aniversario de la pelea contra Cassius Clay porque me ha llamado usted.