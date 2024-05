No dejó lugar a la duda el Ejea, que, con su holgado triunfo en el Papa Luna de Illueca, atrapó los puntos que necesitaba para regresar a Segunda RFEF. Lo ha hecho de la mano de dos clásicos del fútbol aragonés, Iván Martínez, exentrenador del Real Zaragoza, y el director deportivo Rafa Santos. “He entrenado al Real Zaragoza, pero en Ejea se entrena con la misma seriedad. Es más, todo el mundo en Tercera División entrena, todos los equipos trabajan, todos tienen algo. El Ejea intenta proponer siempre, pero no siempre se puede ganar. Vas a Cariñena, por ejemplo, y se defienden, te saben complicar el partido. Nosotros vivimos una idea de fútbol, alguna vez perdemos puntos por no adaptarnos al campo o al rival. Afortunadamente, en nuestro campo podemos jugar. Hemos sido los máximos goleadores. Sinceramente, desde el máximo respeto a los rivales, hemos sido campeones por algo. El Ejea merece estar en Segunda RFEF”, dijo en la tarde de este lunes Iván Martínez.

La alegría fue inmensa en la capital de la Cinco Villas. “El año pasado nos quedamos a unos minutos de ascender cuando perdimos en Ibiza la promoción. No nos hemos rendido. Hemos seguido luchando todos, empezando por el presidente, Salvador Mateo. Después de ganar en Illueca, fuimos a Ejea, donde nos recibió la alcaldesa. Fue precioso. Después, hubo un picoteo. Y después, los que quisieron, siguieron la fiesta”, narró, para después distribuir los méritos acumulados. "Hay que citar también a los aficionados, a la gente de Ejea. Por supuesto, a los jugadores. También, el cuerpo técnico (el segundo, Víctor Búrdalo; el preparador físico, Javier Logedo; el preparador de porteros, el mítico Pedro Pérez; los técnicos Víctor Parra y Rubén Monge) y el cuerpo médico (el inefable Ángel Luis Bueno Cortés). Y por supuesto, el director deportivo, Rafa Santos, que siempre ha estado encima de todo”, enfatizó Iván Martínez.

Los jugadores y los aficionados, a la conclusión del partido de Illueca. SD Ejea

Rafael Santos Esponera, el Rafa Santos de toda la vida, asumió la dirección deportiva del club nada más señalarse el pitido final del último partido del curso pasado, cuando el Ejea cayó en Ibiza ante la Penya (2-0). “Nada más acabar ese partido, que era mi último partido como guardameta, Salvador Mateo me dijo que tenía que ser el director deportivo. Llevaba 12 años en el Ejea, que es muchísimo tiempo. Antes, había dado la vuelta a España, pero la relación con Ejea era muchísima y no podía decepcionarles ni decepcionarme. Tenía 38 años, colgué los guantes y al otro día me puse a trabajar como director deportivo. Habíamos perdido el partido en la prórroga, pero había que seguir. Me ha apoyado mucho en la tarea Fredy Muñoz (sobrino de Víctor Muñoz e hijo de Alfredo Muñoz). Ha sido un año bonito. Hemos peleado todos los partidos, del primero al último, y al final hemos logrado el objetivo”, verbalizó.

La plantilla y los aficionados fueron recibidos en el Ayuntamiento de Ejea. SD Ejea

De cara al futuro, Rafa Santos continúa creyendo en las personas, continúa creyendo en el Ejea. “La idea es que Iván Martínez siga. Tenemos que reunirnos y comenzar a planificar. La Segunda RFEF es muy exigente, pero estoy convencido de que vamos a dar la cara. Hay una afición detrás, gente muy implicada. Ejea merece estar en Segunda RFEF. Lo hemos conseguido y lo vamos a defender”, concluyó