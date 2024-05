Carlos Retamar se retira tras trece temporadas en el Sala 10: "Ha llegado el día"

Carlos Retamar deja el fútbol sala. Lo que ya se sabía se ha hecho oficial este jueves, con el anuncio de una retirada que llega a los 41 años después de 23 campañas en activo, 13 de ellas en el Sala 10. El jugador madrileño cuelga las botas culminando su carrera con una exitosa campaña, en la que el Wanapix Sala 10 ha logrado el ansiado ascenso a Primera División.

El jugador y su equipo han anunciado la retirada con un emotivo vídeo, en el que el jugador ha hecho un recorrido por su carrera y ha agradecido el apoyo a todas las personas que le han acompañado a lo largo de su carrera: “Después de 23 temporadas, el sábado jugaré mi último partido como jugador de fútbol sala. Me siento un privilegiado por haber cumplido el sueño de aquel niño que jugaba en el pasillo de su casa. Ha sido un viaje maravilloso, y sería injusto no acordarme de toda esa gente que me ha acompañado en estos años, así que esto es para todos vosotros”, ha señalado.

Retamar empezó su trayectoria profesional en Las Rozas. Pasó por varios equipos de su tierra, Madrid, como Boadilla, Las Rozas de nuevo, Tres Cantos o Pinto. Pasó por Puertollano y Benicarló hasta que el Sala 10 se cruzó por su camino y encontró un lugar para quedarse. “Y entonces llegas tú, Zaragoza, Sala 10. Tú y yo sabemos que el inicio no fue fácil, con operaciones, muletas. Costó, pero 13 años después aquí me tienes, despidiéndome. Hemos reído, hemos llorado, nos hemos enfadado, hemos celebrado, he visto crecer a los que ahora me han regalado un año increíble”, apunta un Retamar que también cita al entrenador del equipo, Jorge Palos: “No podía haber tenido un último entrenador mejor”.

Ha llegado el día... ⚽️❤️ pic.twitter.com/CWgAfSBcrl — Carlos Retamar (@carlosretamar10) May 9, 2024

La trayectoria del mítico cierre del Sala 10 comienza en el colegio Sagrados Corazones de Madrid, con unas “interminables tardes en el patio jugando con amigos”. “Algunos han estado año tras año en las gradas dándome todo su apoyo”, cuenta el jugador en su despedida.

Retamar también cita a las personas que le han acompañado en el plano personal en este viaje: “A mi mujer, por no dejarme bajar los brazos y hacerme ver que siempre se puede; a mi hermana; a mi madre por darme los mejores consejos; y a mi padre, por mirar a la grada y siempre encontrarte, por levantarme en los malos momentos y ponerme en el suelo en los buenos”.

Y por último, se refiere al elemento sobre el que ha girado toda su carrera, el balón: “Ya solo me quedas tú, has estado siempre a mi lado desde que tengo uso de razón, así que espero que de una forma u otra nunca te alejes de mi, amigo”.