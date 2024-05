Un panal de abejas “a lo Indian Wells” causa alarma en la llegada de la Vuelta femenina a Zaragoza

Poco antes de que el pelotón de la Vuelta Ciclista a España femenina alcanzase Zaragoza, algunos de los aficionados que esperaban la llegada en las proximidades de la avenida de Cesáreo Alierta han sido sorprendidos por un panal de abejas similar al que, hace mes y medio, obligó a parar un partido de Carlos Alcaraz en el torneo de Indian Wells de tenis.

El percance, concretamente, ha tenido lugar en un parque situado en la confluencia de las calles Privilegio de la Unión y Monasterio de Samos, un punto que muchos de los interesados en acudir a presenciar el final de etapa de la Vuelta en Zaragoza tenían que atravesar.

Es el caso de Carlos Lasala, que vive muy cerca de allí y ha sido el encargado de alertar al cuerpo de Bomberos de lo que estaba ocurriendo, puesto que, según cuenta, ha temido por los viandantes al disipar ese panal en uno de los aparatos que están destinados a que las personas mayores hagan ejercicio.

“No he dudado en llamar al 112. Habitualmente no pasa mucha gente por esa zona a estas horas, pero hoy era un día especial. He visto a algunas personas corriendo y, al acercarme y comprobar el tamaño del panal, he avisado”, explica Lasala, y subraya que ha habido un momento en el que las abejas copaban todo el parque.

“Se veía una masa enorme, parecida a la de la invasión de aquel partido de Indian Wells, sí. Los bomberos me han comentado que en estas fechas es habitual recibir avisos por panales, pero este era como para tener cuidado”, completa, todavía asustado por un episodio que, rebasadas las 17.00, ha sido solventado por los Bomberos de Zaragoza, una vez han podido acceder hasta el lugar.

En ese sentido, cabe recordar que todo el perímetro de la llegada a meta de la Vuelta femenina estaba vallado, por lo que el acceso hasta ese mini parque del barrio de San José no era sencillo.