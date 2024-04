Ancelotti: "Hay entrenadores que no hacen nada y otros que hacen mucho daño, yo soy del primer grupo"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que "el peso de la camiseta" en la Liga de Campeones "cuenta mucho", pero que este martes, en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, deberán "defender muy bien, evitar contras y atacar bien" para tener opciones, además de afirmar que hay "entrenadores que no hacen nada y otros que hacen mucho daño" y que él pertenece al primer grupo.

"El papel más importante no lo tenemos nosotros, nunca el entrenador tiene el papel más importante. Hay dos tipos de entrenadores: los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Yo intento estar en el primer grupo. El partido es de los jugadores; tú puedes darles la idea de una determinada estrategia que ellos deben estar convencidos de poder hacer, y después está la calidad, la actitud y el compromiso", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, afirmó que "lo que puede hacer un entrenador es que entiendan bien lo que es el trabajo de equipo". "La calidad la tenemos nosotros, la tiene el Bayern de Múnich, la tiene el Paris Saint-Germain... La diferencia está dónde quieres meter la calidad. Si la quieres meter para ti, no está bien; si es del equipo, puedes ganar", expuso.

Además, recalcó que "todas las veces" que hace una alineación "es algo injusto", pero insistió en que ese es su "papel". "Estamos contentos de que vuelvan los jugadores que se han quedado fuera esta temporada y Militao ha cumplido su papel contra la Real Sociedad; le faltan minutos, eso es normal. En un partido exigente como el del viernes cumplió totalmente. Está disponible y puede jugar. No puedo pensar si soy injusto, todos los partidos soy injusto con alguien. Desafortunadamente, es mi papel", señaló.

Sobre el duelo, afirmó que será "otra historia distinta" a la vivida en otras eliminatorias. "Es el primer partido de las semifinales, tenemos confianza, pero teniendo en cuenta que jugamos con un rival que tiene herramientas, calidad, individualidades muy fuertes. Estamos felices de estar aquí, porque pocos pensaban que yo podría hacer esta rueda de prensa; lo hemos conseguido con esfuerzo, con trabajo y con compromiso. Tenemos la preocupación y la confianza, al mismo tiempo, de jugar una semifinal que nos puede llevar a jugar otra final, este es el objetivo. Empezamos mañana, teniendo en cuenta que es una eliminatoria de 130 y no de 90 minutos", apuntó.

"Tenemos confianza. Tenemos mucho respeto por este equipo, que no ha hecho una temporada fantástica en la Bundesliga, pero que ha hecho una eliminatoria contra el Arsenal espectacular, jugó muy bien los dos partidos, y tenemos que mirar eso. Tenemos que tener en cuenta la calidad, la historia de este club, que es más o menos la historia que tenemos nosotros, y la historia en la 'Champions League' cuenta mucho", insistió.

El técnico analizó también las virtudes del cuadro alemán. "Son muy fuertes en las transiciones; tienen jugadores muy rápidos; son un equipo que puede jugar de distinta manera, con una presión alta, con un bloque bajo... Somos dos equipos que no tenemos una identidad muy clara, podemos jugar los partidos de distinta manera", dijo.

"Cada equipo tiene sus características, tenemos que evaluar bien, sin perder nuestra identidad, que es bastante clara. Todas las características que hemos mostrado esta temporada las necesitamos mañana: defender muy bien, evitar contras y atacar bien. En una semifinal tienes que hacer un partido completo, no puedes fallar en algunas cosas", prosiguió.

El preparador blanco, sin embargo, rechazó la idea de que desde Inglaterra se haya infravalorado a su equipo en la eliminatoria pasada ante el Manchester City. "Nunca se infravalora al Real Madrid en esta competición, todo el mundo sabe lo que puede hacer el Real Madrid. Sentimos mucho respeto hacia nosotros en esta competición por parte de todo el mundo", aseveró.

También desveló que el francés Aurélien Tchouaméni, que no ha perdido siendo titular esta temporada, empezará el encuentro. "Es verdad que no ha perdido un partido, pero... Estamos aquí porque no estaba él. Contra el City no jugó. Es un jugador muy importante y va a jugar mañana. ¿Dónde? No lo sé", manifestó.

Sin embargo, no quiso comparar a Ferland Mendy con Alphonso Davies, al que los rumores sitúan en el Real Madrid el próximo curso. "Puedo hablar de Mendy, que ha tenido una pequeña sobrecarga después del partido contra el Barcelona; se ha recuperado muy bien y ha entrenado con normalidad. Estamos muy felices con él y con que pueda estar listo para el partido de mañana. De otras cosas, de jugadores del equipo rival, no me gusta hablar. Respetamos a todos los jugadores del Bayern de Múnich, tienen mucha calidad", expresó.

En otro orden de cosas, Ancelotti valoró las declaraciones del jugador del Manchester City Bernardo Silva asegurando que el Real Madrid es "un equipo raro". "No somos raros. El peso de la camiseta en esta competición cuenta, la historia cuenta mucho en esta competición. No tengo nada que contestar a Bernardo Silva, que es un fantástico jugador. El año pasado lo pasaron muy bien ellos y este año, nosotros. Esto es fútbol", indicó.

También alabó a su homólogo en el banquillo bávaro, Thomas Tuchel. "Tuchel es un gran entrenador, joven, que tiene un nivel estratégico espectacular. Sus equipos están muy bien entrenados y preparados. Tengo mucho respeto y mucho cariño por él", dijo, antes de hablar de las palabras del técnico alemán asegurando que Gnabry va a marcar este martes. "Gnabry tiene probabilidad de marcar, como la tienen Kane, Sané y Musiala. Vinícius tiene más probabilidad de marcar que Mendy, es una estadística. Tenemos mucho respeto a esta delantera, que tiene jugadores de un nivel espectacular con distintas características", subrayó.

Por último, Ancelotti recordó con cariño su breve estancia en Múnich. "No tengo ninguna revancha aquí. He tenido la suerte de entrenar a este club, podía haber estado más tiempo, pero pasó un año y medio muy bonito aquí. Tengo un recuerdo fantástico y mucho cariño a Rummenigge", concluyó.