Prácticas de tiro, lluvia de balones y Porfirio Fisac bailando 'break dance'

La fila daba una vuelta entera al pabellón Príncipe Felipe minutos antes de que se abrieran las puertas. El Casademont Zaragoza había convocado a sus seguidores a un entrenamiento de puertas abiertas y, aprovechando que los niños están de vacaciones, han sido más de 1.500 aficionados los que se han acercado a ver un 'espectáculo' en el que ha habido de todo: desde la seriedad de algunos movimientos tácticos hasta las bromas que han incluido a Porfirio Fisac intentando bailar 'break dance' con las pautas que la mascota Link le iba dando.

La verdad es que el segoviano se ha encontrado como pez en el agua ejerciendo de maestro de ceremonias y con un micro de diadema. El técnico ha ido dictando a la grada a quién tenía que animar, a quién abuchear y cómo eran los distintos ejercicios que se iban poniendo en práctica.

Los jugadores del Casademont se han dividido en tres equipos (rojo, blanco y azul) y han ido jugando partidillos de tres minutos en los que sí se han visto algunos desarrollos tácticos tales como el 'pick & roll' o la necesidad de "cortar por el fondo cuando jugamos el pase corto", decía Fisac. "Venga, que llevamos una semana con esto y seguimos sin cogerlo", se lamentaba. Los jugadores han hecho carretones y han ensayado también saques de banda con pases propios de 'quarterback' con posesiones simuladas de muy pocos segundos.

La grada, no obstante, lo que quería era diversión y esta ha llegado no solo con los saludos de Link (vaya 'photocall' el del bailongo lince) sino con una suerte de concurso de triples y con las prácticas de tiros libres bajo presión. "No hace falta que os diga cuál es nuestro color, ¿verdad? Pues venga, todos a animar al rojo", pedía Fisac, mientras la abundante chavalería en la grada animaba y abucheaba a los 'rivales' a partes iguales. "Ahora no quiero que se oiga una mosca. Es el tiro libre decisivo. Lucas (Langarita), está en tus manos... Yo creo que lo vas a fallar", bromeaba el técnico, segundos antes de que el zaragozano lo convirtiera limpio.

Un voluntario de los espectadores ha bajado después a retarse con Bell-Haynes para tirar desde medio del campo y, al final, ha habido lanzamiento de pequeños balones a los espectadores, foto de familia y una instantánea memorable como es la de Link enseñando pasos de baile a Porfirio. Para concluir los jugadores han firmado gorras, bufandas y postales a los chavales, que se han vuelto a casa la mar de encantados con este simpática iniciativa del club, que se esfuerza en reenganchar y reenamorar a la afición.