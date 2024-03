El Casademont Zaragoza es arrollado por el Chemnitz, que sentencia la eliminatoria

¿Es posible que una eliminatoria de 80 minutos se decida en apenas 10? Es de lo que tiene pinta, después de que el Casademont Zaragoza haya sido arrollado esta noche en el Príncipe Felipe por un Niners Chemnitz, que jugó a la velocidad del rayo, demostró un gran acierto anotador y dejó noqueado al equipo de Fisac, que tendrá que jugar el partido de vuelta el día 13, pero con muy pocas esperanzas de remontar 34 puntos de desventaja.

El partido arrancó a una velocidad endiablada: muchos puntos, muchos contraataques y los árbitros comiéndose el silbato. Ya había advertido Fisac en la previa de que sería un partido muy físico y a las primeras de cambio ya estaba Yusta por los suelos. No se amilanaron los aragoneses y lograron igualar esa tensión inicial, con un ritmo frenético y un acertado Watt. Había que estar muy vivos porque cualquier mínimo despiste los alemanes castigaban con sus tiros liberados: cinco triples en los primeros ocho minutos. El Chemnitz sacaba el balón a tal velocidad que no había apenas tiempo de mirar a un lado y al otro de la cancha: su fiabilidad se plasmó en un 24-30 al acabar el primer cuarto.

La consigna estaba clara: había que impedir que el Chemnitz impusiera su ritmo porque en el correcalles eran muy superiores. Casademont se estancó en anotación por su escasa amenaza ofensiva y, aunque el público se calentó con las decisiones arbitrales, en un visto y no visto, la desventaja ya era de diez puntos: 24-34. Ni Cuevas ni Kravic encontraban la respuesta y Fisac probó con Rati, Langarita e, incluso, Traoré. La dinámica no mejoró. Pronto sobrevolaron los fantasmas de la abultada derrota en Barcelona porque los alemanes apenas cometían errores y jugaban a placer. Watt –ayer, el único que se salvó de la quema– volvió a cancha para que todo pasara por sus manos, pero el ataque poco fluido y los fallos en los libres colocaron el 26-40: 40 puntos encajados en trece minutos de juego.

«Como no despierten, vaya desastre va a ser esto», se oía desde la grada (apenas 3.317 espectadores), sorprendida porque Chemnitz no tardaba ni seis segundos en llegar a la cancha contraria y sacar un buen tiro. Van Beck y Krubally anotaban con suma facilidad, mientras que Rati y Langarita generaban muy poquito juego. Fisac recriminó a los suyos que se hubieran olvidado de correr y un sonrojante 34-54 en el electrónico granjeó los primeros pitos en la grada.

El sueño europeo se desvanecía a pasos agigantados (al descanso se llegó con un desalentador 37-58) y mucho tenía que cambiar la cosa en la reanudación para albergar esperanzas. Eso no sucedió:la primera canasta del cuarto fue un triple alemán y tres minutos tardó Casademont en anotar dos exiguos puntos. Bell Haynes se retiró tras un golpe, Sulejmanovic hizo su cuarta falta y el tercer cuarto lo perdieron los de Fisac por un contundente 8-20.

Los últimos diez minutos, más de lo mismo, un equipo casi de comparsa que veía cómo su rival le zarandeaba y la desventaja no baja de 25 en ningún momento. Al menos, Chemnitz, con sus suplentes, aflojó algo en ataque y no fue el vendaval del inicio. Tampoco le hizo falta porque Casademont no veía aro. Rati, Langarita y Traoré disfrutaron de muchos minutos, pero poco pudieron hacer para evitar la hecatombe: 64-98 fue el resultado final. Aciaga jornada europea para el club, con una derrota comprensible en Turquía, pero otra inasumible en casa.

Ficha técnica:

64 - Casademont Zaragoza (24+13+8+19): Bell-Haynes (4), McFadden (8), Yusta (4), Sulejmanovic (8), Watt (14) -cinco inicial- Andronikashvili (3), Cuevas (-), Miguel González (5), Kravic (8), Langarita (6) y Traoré (4).

98 - Niners Chemnitz (30+28+20+20): Lockhart (3), Uguak (6), Lansdowne (12), Garrett (12), Krubally (13) -cinco inicial- Van Beck (11), Kajami-Keane (15), Ongwae (15), Richter (2) y Yebo (9).

Árbitros: Alexandre Deman (Francia), Mehmet Karabilecen (Turquía) y Alexandre Maret (Francia). Excluyeron por personales a Richter (m.34).

Incidencias: partido de ida de los cuartos de final de la Copa Europa disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 3.317 espectadores