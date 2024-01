El primer gran Abierto de Australia de Carlos Alcaraz

El Abierto de Australia es uno de los pocos rincones del tenis que aún no conoce a Carlos Alcaraz en plenitud. Sus dos primeras apariciones en este torneo, en 2021 y 2022, fueron previas a su gran explosión y por eso su registro apenas refleja una segunda y una tercera ronda como resultados en estas pistas.

Una lesión en el muslo de la pierna derecha le apartó de presentarse al Abierto de Australia la temporada pasada como el número uno del mundo y le restó la posibilidad de jugar uno de los cuatro Grand Slams. "He sumado más puntos este año, pese a jugar un Grand Slam menos", recordó el murciano en el final de la campaña pasada, poniendo los ojos sobre un torneo que solo Rafa Nadal ha ganado para España.

Este año Alcaraz aparece como el segundo favorito, con la intención de desquitarse de lo ocurrido en el US Open (semifinales perdidas ante Daniil Medvedev) y la Copa de Maestros (semifinales perdidas ante Djokovic). Al de El Palmar se le hizo cuesta arriba la parte final del curso pasado y pagó los esfuerzos del resto del año. Ha tenido algo más de un mes pare recuperarse, con vacaciones, entrenamientos y un puñado de exhibiciones. En los últimos veinte días, Alcaraz ha ganado a Roberto Bautista en su casa y a Casper Ruud en Melbourne, y ha perdido contra Novak Djokovic en Arabia Saudí y contra Alex de Miñaur en Melbourne.

No ha jugado ningún torneo previo a Australia, como Jannik Sinner y Medvedev, por ejemplo, pero su grado de implicación está presente. El sorteo, además, ha sido amable con el murciano y debutará contra Richard Gasquet, que puede estar ante el último año de su carrera deportiva. El francés, de 37 años, ha caído fuera del 'top 100' por primera vez en dos décadas y, de no ser por la invitación que no le negará Roland Garros, podría estar ante su último Grand Slam. No debería ser obstáculo Gasquet, que además trae buen recuerdo a Alcaraz, ya que a él le ganó el primer título de su carrera en Umag 2021.

En el hipotético camino a la final, Alcaraz tendría en segunda ronda al jugador de saque y volea Dan Evans, que ya le ganó un set el año pasado en el US Open; en tercera, al anárquico Alexander Bublik; y en octavos de final, a Tommy Paul, una de sus bestias negras, puesto que le ha ganado dos de los cuatro enfrentamientos.

En cuartos de final, Alcaraz ha caído en el lado de Alexander Zverev, que llega bien rodado después de ser la estrella de Alemania en la United Cup, mientras que en semifinales le esperaría Medvedev, su verdugo en Nueva York. Ha evitado a Jannik Sinner hasta una posible final.

Dudas

También a Djokovic, gracias a su condición de segundo cabeza de serie, pero el serbio llega a Melbourne con dudas, pese a su exagerado favoritismo. Djokovic acabó el año 2023 con su séptimo título de maestro y con el aviso de que quiere el Golden Slam en 2024, es decir, ganar los cuatro grandes y el oro olímpico individual, algo que solo Steffi Graf, en 1988, ha conseguido. Sin embargo, en la United Cup, el de Belgrado se resintió de un problema en la muñeca y jugó mermado, hasta el punto de romper una racha de seis años sin perder y 43 partidos seguidos ganados en Australia.

Sus entrenamientos estos días en la Rod Laver Arena, junto a rivales de talla como Zverev y Andrey Rublev, no han despertado más alarmas para el diez veces ganador aquí, pero siempre existe la duda de cómo responderá el cuerpo de un hombre que está al borde de los 37 años y que, de ganar este título, se convertirá en el segundo tenista en la historia de la Era Abierta en conquistar un Grand Slam con mayor edad.

El serbio debutará contra la promesa croata Dino Prizmic, que viene de la fase previa, y a partir de ahí podría medirse contra Alexei Popyrin, Andy Murray, Ben Shelton y Stefanos Tsitsipas en su camino hasta la final.

Sin el dos veces campeón (2009 y 2022) Rafa Nadal, que es baja por una rotura muscular sufrida en el preparatorio de Brisbane, otros candidatos a disputar la hegemonía de Djokovic son Sinner, con la final de Maestros y la Copa Davis como credenciales; Tsitsipas, finalista el año pasado, aunque su estado de forma es una incógnita total, y Medvedev, siempre en la terna en cada torneo sobre pista de cemento que se juegue.