Lydia Valentín: "Las cosas nunca se consiguen de un día para otro"

La haltera Lydia Valentín pasó por Barbastro para hablar de su brillante trayectoria olímpica (plata en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y bronce en Río de Janeiro 2016), en un encuentro con jóvenes deportistas que no perdieron detalle de lo que contó uno de los personajes más reconocibles del deporte español en los últimos lustros.

Viene a Barbastro a hablar de un deporte minoritario como la halterofilia... ¡y llena la sala!Me ha encantado que me hayan invitado, estoy feliz porque me lo he pasado muy bien. He hablado de mi historia y de los valores del deporte ante muchos niños que lo practican. Espero que mi experiencia les haya ayudado cuando entrenan o tengan sus competiciones. Creo que es muy importante verse reflejado en otras personas que lo han conseguido, como a mí me pasaba cuando era pequeña.

Ser olímpico es el sueño de todo deportista, pero subirse tres veces consecutivas al cajón es lo máximo.Sí, la verdad que ir a unos Juegos Olímpicos es lo más y es por lo que entrenamos. Tener tres medallas olímpicas supone conseguir todos los sueños, después los Mundiales, Europeos y demás. Lo he conseguido todo, pero ha sido una carrera con muchísimo trabajo. Cuando lo has conseguido todo piensas que nunca te lo hubieras imaginado.

¿Cuántas renuncias y esfuerzo conlleva llegar a donde ha llegado?Eso está ahí, es verdad, pero he podido ser profesional del deporte. Durante el tiempo que lo he practicado he vivido de la halterofilia. Si eres bueno ganas dinero por medallas y tienes becas que te permiten estar centrando al cien por cien en tu disciplina. Estoy feliz porque he estado veinte años de mi vida dedicándome a lo que a mí me ha gustado.

Lydia Valentín en el encuentro con jóvenes deportistas en Barbastro J. L. P.

¿Cuál es la clave?La disciplina, la constancia, tenerlo todo claro y no pararme nunca.

¿Qué mensaje lanza a esos futuros deportistas?Que las cosas no se consiguen de un día para otro, nunca. La inmediatez es irreal, las cosas que realmente merecen la pena cuestan muchísimo trabajo, sacrificio y hay que ser muy disciplinado, y aun así nadie te asegura que tengas éxito.

La halterofilia para muchos estaba asociada con el género masculino. Usted ha sido pionera. ¿Piensa que ha contribuido a derribar un muro en el camino de la igualdad en el deporte?Me siento totalmente pionera en mi deporte porque nadie ha conseguido los logros que yo he conseguido. Y feliz, porque era un deporte dirigido al género masculino, más de fuerza, y ha sido una mujer la primera medallista olímpica en España. Eso da más orgullo. Y he abierto un camino tanto a hombres como a mujeres. Soy el ejemplo de que se puede practicar halterofilia y ser campeona del mundo siendo española y haciendo una halterofilia limpia completamente. Ahora hay muchas más niñas que quieren practicar deportes de fuerza y halterofilia.

En su charla también habló sobre el dopaje que utilizaron varias de sus competidoras. ¿Qué siente una deportista al ver que se hacen trampas en unos Juegos Olímpicos?Desde fuera se ve con mucha frustración. Al final parece que vale todo y que nadie lo para. Es bastante frustrante. Ves que están dando positivo, cumplen sanciones y vuelven. Son levantadoras de grandes potencias. No puedes tener las mismas marcas que ellas, por lo que te sientes frustrada.

¿Cómo se desciende del Olimpo a la vida terrenal?Realmente llevo poco tiempo en la vida normal. Hay que ser consciente de que el deporte de élite tiene una fecha de caducidad, te tienes que preparar para la vida y saber que son etapas y he cerrado la de la deportista de alto rendimiento, pero no la de deportista. Como dije después de mi retirada: soy deportista y seguiré siéndolo hasta que me muera. Me gustan los hábitos saludables, los valores que me ha inculcado el deporte, que los puedes extrapolar en la vida en general. Me siento feliz por cerrar esa etapa y comenzar una nueva que intentaré que esté llena de éxito.