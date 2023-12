Jaca, capital del Pirineo, se queda sin las Jornadas de Montaña por “falta de apoyo institucional”

La capital jacetana celebró del 7 al 9 de diciembre las Jornadas de Montaña Ciudad de Jaca, que llegaron a su 21 edición. Y podrían ser las últimas, porque el alma mater de estas jornadas, el montañero Bernabé Aguirre, ha anunciado que no volverá a organizarlas. En la clausura de esta cita más que consolidada de este evento, que atrae cada año a numeroso público, anunció que tiraba la toalla por la falta de apoyo del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaca. No obstante, confía en que alguien coja el relevo, y estas jornadas puedan continuar “y yo seré el primero que asistiré”, dice Aguirre.

Muy contundente Bernabé Aguirre, que organiza estas jornadas junto al Ayuntamiento de Jaca, dice que no va a seguir organizando las Jornadas de Montaña de Jaca, y espera “que salga alguien” para que tengan continuidad. “Quizá también haga falta un cambio”, añade. El motivo principal es la “dejadez” y falta de apoyo institucional por parte del Ayuntamiento de Jaca, y “me fastidia porque es cultura de montaña y cultura en general”. Además Jaca “está luchando porque sea la capital de la montaña en España, “aunque ya lo es, pero hace falta creérselo y el primero tiene que ser el Ayuntamiento”, asegura.

Las Jornadas de Montaña Ciudad de Jaca se celebran en el Palacio de Congresos desde hace 21 años coincidiendo con el puente de la Constitución, y durante este tiempo ha contado con ponentes e invitados de primer nivel relacionados con el mundo de la montaña. La semana pasada, volvieron a tener un gran éxito, con más de 400 personas cada uno de los tres días. “No es una cuestión de falta de asistencia, falta apoyo”, insiste Aguirre. “Las jornadas no son mías, son de la ciudadanía, yo soy uno más de Jaca”, explica.

Jornadas de Montaña con la conferencia de Narciso de Dios Planeta Montaña

“Espero que alguien lo coja y salga adelante. Es un poco también un toque de atención para que alguien siga con la organización, y de corazón, espero que no se pierdan. Yo seré el primero en ir”, concluye.

Por su parte, el alcalde de Jaca Carlos Serrano (PP) señala que ha surgido una polémica “que no sabemos de dónde ha salido”, ni tampoco entiende el por qué “de todo lo que se ha dicho”. Explica que el actual equipo de gobierno actúa con los presupuestos que se aprobaron en la legislatura anterior (del PSOE), con una cantidad establecida en años anteriores para este evento, que además en esta ocasión se ha incrementado.

“Es cierto que hay que innovar, mejorar y no estancarse, pero por parte del equipo de gobierno no ha habido absolutamente nada que se oponga a lo que estamos viendo en las declaraciones sobre esta cuestión”, añade. “Vamos a donde se nos invita, no a donde no se nos invita, lo que no quiere decir que no haya apoyo institucional ni nada. Se han hecho afirmaciones que son falsas, porque aparte de la cantidad presupuestaria que puede haber para un determinado evento, hay que contabilizar el personal, instalaciones municipales, todo lo que le supone al Ayuntamiento”, manifiesta. La idea del equipo de gobierno es “impulsar y mejorar nuestra ciudad, nuestro entorno, y apostamos porque Jaca sea capital de la montaña”. Pero insiste en que “se ponen en entredicho cosas que no son ciertas”. No obstante, “seguiremos trabajando por potenciar el turismo de montaña, y si puede ser, mejorarlo”.