Todas las crónicas de División de Honor Juvenil: Espectacular victoria del Huesca en el campo del equipo revelación, el Badalona

Partido de la jornada: BADALONA 1-3 HUESCA

Badalona: Meca, Santi, Hugo, Pau, Sergi (David, 69), Tomy, Willy, Nil (Jodra, 4) (Joel, 69), Linde (Fares, 63), Juan y Mario.

Huesca: Jaime, Moha, Fita, Diego, Marc Martín, Lucena, Pau (Sandro, 63), Santi López (Badia, 63), Ayman (Édgar, 90), Iker Gil (Vicente, 79) y Samuel (Ojeda, 79).

Goles: 0-1, min. 36: Ayman. 0-2, min. 45: Iker Gil. 0-3, min. 53: Iker Gil. 1-3, min. 55: Mario.

Árbitro: Espallargas Casellas. Amonestó al local Juan y al visitante Pau.

Comentario: Magnífico triunfo del Huesca ante la gran revelación de la temporada, el Badalona, en su feudo y en un día muy importante para ellos, ya que se jugaban el obtener plaza para la Copa del Rey en caso de haber vencido. Volvió a resultar mortífera la dupla formada por Ayman e Iker Gil, que siguen rompiendo registros, al haber anotado 17 de los 21 tantos que los de Diego Serrano han conseguido. Ayer, un doblete de Iker y el que abrió el tanteador de Ayman, permitieron ganar en un campo donde únicamente el FC Barcelona lo había podido hacer, y eso que por el Municipal de Badalona ya han desfilado alguno de los pesos pesados, como el Espanyol o la Damm.

Partido muy serio de los azulgranas, que supieron jugar con los nervios del rival en una cita histórica, castigando con su tremenda pegada cada concesión del Badalona. La primera mitad comenzó igualada, pero pasada la media hora, en una gran contra, Ayman avanzó a los oscenses en un mano a mano. Llegando casi al intermedio, justo en el 45’, Iker Gil amplió la renta en un momento de máxima importancia, sacando provecho a puerta vacía de un error del meta, al que la pelota le superó por encima, mandando de esta manera a los vestuarios a los protagonistas con el 0-2.

El tercero del Huesca y el segundo en la cuenta particular de Iker Gil, llegó al aprovechar un robo a un zaguero y con un potente chut desde fuera del área, superar a Meca. El encuentro parecía totalmente finiquitado, aunque dos minutos después el cuadro escapulado redujo distancias por mediación de Mario de disparo cruzado a pase de Willy. En la media hora restante, el Badalona llevó el peso para buscar acercarse aún más, jugando con más gente por delante del balón, pero se encontraron con un Huesca firme en tareas defensivas, que se cerró bien y apenas permitió concesiones.

Girona-Real Zaragoza | DH Juvenil GFCAcademia

GIRONA 1-1 REAL ZARAGOZA

Girona: Jan, Mousta, Pedroza, Aznar, Pitarque (Nacho, 76), Albert (Elián, 67), Sarasa (Porras, 87), Hugo García, Arango, Enric y Minsu (Montero, 87).

Real Zaragoza: Berrar, Motilva, David, Saidu, Aznar, Vives (Tobajas, 81), Olmos (Cantero, 53), Barrachina, Salim (Pinilla, 53), Jano (Sesé, 68) y Dennis.

Goles: 1-0, min. 6: Minsu. 1-1, min. 33: Dennis.

Árbitro: Díaz Díaz. Amonestó a Enric, Albert, Pitarque, Montero; Jano, David, Dennis y Barrachina. Expulsó con roja directa al local Arango (41’).

Comentario: Solo un punto pudo pescar el Real Zaragoza en Gerona, por lo que decrecen mucho las posibilidades de disputar la Copa del Rey, ya a expensas de ser uno de los cuatro mejores quintos clasificados. Un mal inicio y el no poder aprovechar la superioridad numérica disfrutada durante muchos minutos, no permitieron pasar por cuarta semana consecutiva del empate, todos ellos a uno, al primer juvenil blanquillo.

Nada esperanzador resultó el arranque. Un doble recorte del japonés Minsu concluyó con un tiro cruzado que significó el 1-0. Un paradón de Berrar a un potente chut de Enric evitó que el partido se pusiera más complicado. Un cuarto de hora tardó en sonar el despertador a los ayer avispas. Motilva se topó con el meta Jan, que tapó bien los huecos en una pelota muerta después de un saque de esquina, y el cancerbero volvió a actuar con acierto enviando a saque de esquina un remate de primeras de Salim.

La mejoría tuvo la recompensa del empate en una recuperación de Vives casi en la frontal del área gerundense, después de una pérdida letal, donde no se deben cometer errores, la pelota quedó a merced de Dennis, que no perdonó. Una autoexpulsión de Arango, que con el balón sin estar en juego golpeó voluntariamente a Aznar estando el árbitro cerca, que vio la agresión con claridad y no dudó en enseñar la cartulina roja.

Jugó el Real Zaragoza esos últimos cuatro minutos del primer tiempo y toda la segunda mitad con un jugador más, pero hubo poca claridad en el juego. Lo más peligroso llegó con centros laterales y en jugadas a pelota parada con remates de cabeza de Dennis y uno muy claro de Aznar que no encontraron el camino al gol. La única combinación clara la hilvanaron entre Pinilla y Sesé, que ejecutó al lateral de la red. Apenas se aproximó al área de Berrar un necesitado Girona, al que se le anuló un gol por posición de fuera de juego de Elián, que había transformado un tiro lejano que no pudo atajar el portero zaragocista.

RACING CLUB ZARAGOZA 2-2 CORNELLÁ

Racing Club Zaragoza: Omar, Lalo (Dennis, 63), Francés (Mustafá, 89), Franco, Palacio, Divasson (Sanjuán, 75), Regidor, Aso (Ian, 63), Lobato, Wallid (Chávarri, 75) y Aguilar.

Cornellá: Durán, Alí, Roman, Alejandro, Pedro, Gerard, Aguilar (Montesinos, 75), Hugo, Tejada, Alba (Zamora, 67) y Archs (Boiro, 75).

Goles: 1-0, min. 24: Francés. 1-1, min. 31: Tejada. 1-2, min. 79: Boiro. 2-2, min. 85: Dennis.

Árbitro: Alonso Martínez. Amonestó a Lalo, Divasson, Palacio; Alba, Alí y Boiro.

Comentario: Último partido como local del Racing Club Zaragoza en un inolvidable 2023, en el que lograron el ascenso a la categoría de honor del fútbol juvenil, saldado con un empate ante el Cornellá, un rival que está yendo a más en las últimas semanas.

Encuentro muy igualado y físico el disputado en el Parque Deportivo Ebro entre dos equipos que ofrecieron un patrón de juego muy similar, imperando mucho juego directo y en el que ambos hicieron daño al rival con centros laterales. A balón parado lograron situarse por delante los pupilos de Rubén Floría. Un saque de esquina botado por Lobato en una acción ensayada, que Francés logró rematar de cabeza a placer tras zafarse de su defensor.

No duró mucho la ventaja albiceleste, porque siete minutos más tarde igualaron los catalanes en un mal despeje de Omar, que prefirió intentar rechazar antes que quedarse con el balón, que quedó muerto a los pies de Tejada, que apenas tuvo que empujar. Se resarció el meta del Racing poco después, evitando de manera providencial un mano a mano visitante.

Siguió el nivel parejo en la segunda mitad, en un partido que no tuvo novedades hasta el cuarto de hora final. Otro fallo le volvió a salir caro al Racing, en una categoría en la que no se perdona. Una pérdida innecesaria provocó un nuevo centro, que despejó Omar, pero le cayó a los pies de Boiro, que batió al cancerbero. Un momento delicado, del que supieron salir bien los zaragozanos, para salvar un punto, por mediación de Dennis, que poco antes cabeceó fuera por centímetros y posteriormente, en otra acción similar, dio en la diana, girando bien la cabeza para colocar el 2-2 final. El susto en los compases definitivos lo dio Francés por un golpe en el codo, que después de pasar la revisión correspondiente, por fortuna quedó en nada, aunque el juego estuvo detenido unos diez minutos.