De un gimnasio de Zaragoza… a campeones del mundo amateur de kick boxing

Los aragoneses Jorge Lago y Álex Secanella viajaron a Arganda del Rey, en Madrid, con la expectativa de hacer un buen papel. Su duro entrenamiento debía tener premio, aunque el Mundial de K1, una modalidad de kick boxing, suponía un reto complicado en el que todo podía pasar. Finalmente, ambos se volvieron con el título oficioso de campeones del mundo amateur, tras imponerse en sus respectivas finales ante casi 2.000 espectadores.

Ambos se entrenan en el Werdum Training Center de Zaragoza, donde se curten una buena hornada de luchadores. Jorge Lago, zaragozano de 28 años, venció en la categoría de menos de 76 kilos. “La competición es más llevadera conforme el entrenamiento es más duro, y nosotros habíamos entrenado mucho. La pelea en la final fue bien, dominé los tres asaltos, con el plus de que es un título bastante importante”, señala Lago.

Ahora, el siguiente paso es dar el salto a profesionales, un sueño al que no quiere renunciar. “Ahora no cobramos nada y entrenamos una barbaridad. Sacamos tiempo de donde no lo hay, invertimos dinero en materiales, gimnasio, entrenadores, alimentación… La idea es subir a profesional y participar en competiciones”, cuenta.

Su plan es irse a vivir seis meses a Brasil para practicar jiu jitsu brasileño, una modalidad que necesita dominar para pelear en MMA, una de las disciplinas en las que se plantea debutar como profesional. “Empecé muy tarde, con 20 años, pero a base de disciplina he podido llegar a un nivel alto de competición. No creo que pueda vivir como peleador, pero sí ser entrenador y montar un gimnasio”, desea.

Jorge Lago, en el centro, tras hacerse con el título. Heraldo

Según observa, “los gimnasios cada vez están más llenos”. A su juicio, esto ocurre porque estas artes marciales aportan “valores muy buenos para el día a día de disciplina, respeto al contrincante, aprender a no juzgar a nadie por su apariencia, seguridad... Afilas las dos armas que tienes: cabeza y cuerpo; te sube la autoestima, genera confianza… Eso se traslada a todos los ámbitos de tu vida”, apunta.

Su compañero Álex Secanella también se volvió con el título de Arganda del Rey, en este caso en la categoría de más de 95 kilos. Lo hizo en la que fue su primera pelea más o menos oficial. “Estuvo bien, había casi 2.000 personas… Tenía muchos nervios a al principio, pero luego fue todo genial”.

Secanella es de Alhama de Aragón y hace años practicaba full contact en Calatayud. Lo dejó con la pandemia pero ahora, en Zaragoza, tenía “la espinita clavada de no haber podido competir”. A sus 28 años, ha decidido hacerlo en el K1. “He tenido mucha constancia, entrenando todos los días y he contado con muy buenos entrenadores”, dice. Su objetivo ahora es “seguir compitiendo” porque es consciente de que “la gente empieza mucho más joven que yo”.

Tanto Lago como Secanella entrenan en el Werdum Training Center. Lo hacen bajo la dirección de Antonio ‘Tony’ Oprea, su entrenador que, a la vez, es compite como profesional en MMA, una disciplina que se ha vuelto muy popular. Su segunda pelea como profesional será el 16 de Diciembre en la liga AFL. Además, allí se juntan también con Raúl Joshua Stir, campeón de España de MMA amateur y que competirá por el campeonato del mundo amateur en Bangkok (Tailandia), del 6 al 10 de diciembre.