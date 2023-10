El Mundial de raid y sus 840 kilómetros, la aventura del oscense Jorge García

El cronómetro comienza a correr este jueves y se parará dentro de ocho días. El oscense Jorge García se enfrenta en Sudáfrica al que será su segundo Campeonato del Mundo de raids de aventura, una prueba que afronta dentro del equipo Ítaca Aventura-Peña Guara junto a otros tres compañeros, los extremeños Esther Pizarro y Agustín Bote y el madrileño José Manuel Rivas. El reto, 840 kilómetros con casi 18.000 metros de desnivel divididos en 530 de bicicleta de montaña, 240 de trekking y 65 de kayak que incluyen tramos de rápel y barranquismo que se deben superar en régimen de autosuficiencia. Cada uno debe encargarse de sus enseres, ropa y comida.

"La organización no nos da nada salvo unas cajas en las que debemos meter todo con un peso límite y que nos llevan de un punto de transición a otro", comentaba el miércoles en la que estaba siendo la jornada "más estresante" desde que habían llegado a Sudáfrica. "Ayer -por el martes- fue cuando conocimos el recorrido, las distancias o los desniveles, hasta entonces esa información había sido secreta. En las últimas horas nos hemos tenido que dedicar a calcular qué vamos a necesitar y empaquetarlo", contaba.

El objetivo que se plantean García y sus compañeros es el de "acabar dentro del tiempo máximo de nueve días". Calculan que lo pueden hacer en siete "si los cuerpos resisten y las lesiones y las ampollas nos respetan", pero en cualquier caso creen que "hay margen suficiente".

En Sudáfrica van a competir 109 equipos de 36 países, de los que nueve son españoles, con más de 400 participantes. García y sus compañeros son gente experimentada en estas lides. Él, único aragonés presente, además de ya haber competido en 2021 en el Mundial disputado en Galicia, solo este año, en el que recientemente se proclamó campeón de la Liga Española de orientación en BTT con el Peña Guara, ha tomado la salida en dos pruebas de las series europeas consiguiendo un tercer puesto en el Raidaran en el Pirineo. "Los otros tres miembros del equipo ya estuvieron juntos el año pasado en Panamá, nos conocemos de pruebas a nivel nacional y tenemos amistad, les falló un compañero por lesión y me llamaron para cubrirlo, me lo pensé poco porque una oportunidad así no se da todos los años", cuenta.

Entre las dificultades, "el tiempo cambiante y las diferentes zonas por las que vamos a pasar desde la costa hasta altitudes de 1.700 metros en lugares de montaña". Se trata de la primera vez en la que este Mundial, que se viene disputando desde 2001, recala en África. Se desarrolla en el sudeste de Sudáfrica e incluye junto a los paisajes que describe también desierto.

Con respecto al que ya vivió en Galicia, éste tiene 230 kilómetros más, "lo que implica día y medio más de carrera". "Controlar los descansos es clave, en Galicia dormimos ocho horas en siete días, aquí intentaremos sacar más tiempo, en alguna transición hay alojamientos para poder echarnos dos o tres horas", comenta.