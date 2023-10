Dos judocas aragoneses, a por los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Aunque Sergio García ya había participado previamente en la Copa de España de Valencia en la que llegó hasta semifinales, lo de hace dos semanas fueron ya palabras mayores que confirman que está de vuelta, al igual que su compañero y amigo Moussa Macalou. Los dos miembros del CJ Binéfar y del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid estuvieron presentes en el Open Europeo de Praga, torneo en el que coincidieron con 443 judocas de 41 países puntuable para la clasificación olímpica, algo que para ellos ha pasado de ser un sueño a una meta tangible a la que no renuncian en el largo plazo. A la vuelta de la esquina está París 2024 primera opción que aún se ve como algo prematuro para unos jóvenes de 21 años. El objetivo real, Los Ángeles 2028.

"Éstos son los primeros pasos, los opens ayudan a puntuar, pero los verdaderamente importantes son los ‘grand slam’ y los ‘grand prix’ junto a los mundiales, si sigo saliendo a competir a nivel europeo entiendo que con trabajo lo podré lograr", afirma el binefarense García, que recalca que "el judo es mi pasión". El barbastrense Macalou no esconde que los Juegos Olímpicos era algo que antes le parecían "lejano" y que ahora lo encuentra "asequible". "Viendo solo lo que he progresado en los últimos dos años, el nivel al que estoy compitiendo y el tiempo que me queda para seguir creciendo es algo a lo que aspirar", expone. "A muchos de los rivales ya me los he cruzado y en ningún momento me he sentido inferior, quien gana es el que tiene una mejor actitud", recalca.

Praga fue un respaldo moral para García, que ha estado durante más de un año sin competir por una hernia discal de la que acabó siendo intervenido en febrero. "Se me hizo bastante duro, no se sabía muy bien lo que tenía, estuve muchos meses que entrenaba y me iba a la cama dolorido. Salió la operación y me he podido recuperar en poco tiempo trabajando como el que más", relata. "Es una situación en la que te vienes abajo y tuve que ser fuerte mentalmente", se sincera. "Que me viesen capacitado para ir al open me hizo mucha ilusión, me subió la moral y las ganas", afirma.

La cita de la República Checa fue para Macalou la de su regreso al tatami tras también unos meses en el dique seco por una rotura de mandíbula después de que esta año hubiese competido ya fuera de España en Roma y Sofía. "El resultado no fue bueno, pero las sensaciones sí", valora.

Partía en la posición 289 del ranking, avanzó de ronda y cayó con el israelí Giner, el 125 y a la postre bronce. García superó con solvencia su primer combate y cedió en el segundo de forma muy ajustada con el italiano Sulli. "En el judo a la mínima que fallas te lo hacen pagar y estuvo más listo que yo", lamenta.

Macalou y García son dos de los actuales referentes del judo aragonés, dos promesas de trayectoria paralela. Llevan juntos desde los 13 años en el CJ Binéfar -gran vivero de este arte marcial gracias a labor de sus responsables Antonio Clager, Daniel Pions y Raúl Clemente- y también marcharon de la mano a Madrid tras brillar en las categorías inferiores.

"Éste es nuestro tercer año en el CAR, al principio echas de menos a la familia y tus amigos porque te puedes pasar tres o cuatro meses sin volver a casa, pero es la manera de mejorar, aquí entrenamos mañana y tarde con los mejores, chicos con mucha experiencia que además te ayudan y corrigen errores", cuenta García quien resalta que el «venir a la vez nos ayudó mucho a adaptarnos». Macalou también considera que "Sergio es un gran apoyo» y cree que «es algo mágico compartir vida con deportistas con paso por los Juegos Olímpicos, los europeos y los mundiales".

Este fin de semana en Málaga les espera un nuevo open europeo y después aparece el Campeonato de España en el que ambos apuntan alto. En él, el año pasado Macalou fue bronce.