Jon Rahm inaugura el nuevo 'Jardín del golf' del Hospital Niño Jesús de Madrid

El golfista español y actual número 3 del mundo, Jon Rahm, presentó este lunes junto con la Fundación Aladina el nuevo 'Jardín del golf' del Hospital Niño Jesús (Madrid), un espacio cuyo fin es que los niños y adolescentes ingresados puedan disfrutar del golf y sus valores.

Construido con césped artificial, es un espacio de 800 metros cuadrados que tiene cuatro hoyos con diferentes diseños y caídas además de lagos y 'bunkers' simulados para que la experiencia golfística sea lo más real posible.

El diseño ha sido realizado por Ramón Barrenechea, presidente de la Federación Vizcaína de Golf que falleció en agosto de 2022, mientras que el proyecto ha sido financiado por el empresario irlandés J.P. McManus, Jon Rahm y el propio Barrenechea, junto con la Fundación Aladina, la Fundación Golf for Kids Jon Rahm, la Real Federación Española de Golf, 'Callaway' y 'Sport Five'. El espacio recreativo estará abierto al uso de todos los niños y adolescentes ingresados en el hospital.

John Rahm asiste a la inauguración del nuevo 'Jardín del Golf' del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid. Kiko Huesca

"Me alegro de que esto tenga tanta atención y no por mí la verdad sino por los niños que tenemos detrás y los que no han podido venir. Lo que menos importa soy yo, al final me dedico a entretener y gracias a Dios lo he podido hacer bien", detalló Rahm en la presentación de este 'Jardín del golf'.

El número tres del mundo se mostró "contento" de que con esta iniciativa puedan "entretener a todos los niños que de verdad están luchando por algo importante cada día de su vida". "Al final, cada vez que vengo y las veces que he hecho una visita, me pone en perspectiva los problemas que uno puede tener en la vida", advirtió.

"Lo único que puedo decir es que chicos y chicas esto es vuestro, este es vuestro jardín y que nadie diga lo contrario, esto es para que vosotros lo paséis bien, para que juguéis como os dé la gana y que os divirtáis", afirmó el de Barrika.

El jugador vasco dio las gracias al Hospital Niño Jesús "por elegir el golf". "Me hace ilusión, y también gracias a la Federación Española que habéis estado involucrados en la supervisión de la construcción que hemos creado. Vayamos todos ya para casa para dejarles un poco el campo libre", concluyó.

El ganador de la Ryder Cup estuvo presente junto al presidente de la Real Federación Española de Golf, Gonzaga Escauriaza, la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid, Celia García Menéndez, el director gerente del Hospital Niño Jesús, Julio Zarco, el presidente de la Fundación Aladina, Paco Arango, y Lorena Díez, Directora de Hospitales de la fundación.

"Tenéis este mini golf que nos hará que seamos un 'poquito' más felices que tengamos la posibilidad de los chicos y las chicas puedan disfrutar de hacer deporte, y no solamente lo físico y lo mental, sino los valores educativos que tiene el deporte para nuestros pequeños y nuestros jóvenes", dijo Julio Zarco.

Para el doctor, "esta posibilidad de tener este 'campito' de golf les va a favorecer a estar un 'poquito' más cerca de su vida diaria, poder estar al aire libre y hacer ejercicio". "La actividad física está íntimamente relacionada con la salud, previene enfermedades, cura o ayuda a curar a otras, entonces que los niños que están van a disfrutar de pasárselo bien de hacer actividad física y de sentirse un poco mejor, aunque estén ingresados", expresó.

Por su parte, Gonzaga Escauriaza, presidente de la RFEG, recalcó su satisfacción "con esta iniciativa liderada por Jon Rahm y con que la colaboración de todas las instituciones desemboque en esta instalación de golf ideada por Ramón Barrenechea", al que echan "muchísimo de menos"

"Jon, además de un gran jugador, eres una y magnífica persona y proyectos como éste y muchos otros que lideras ponen de manifiesto la gran labor social que haces por el deporte en general y por el golf en particular. No tenemos capacidad para darte las gracias por todo lo que haces", felicitó al golfista español.