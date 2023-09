Víctor Bravo: "En el Teruel vamos todos a una y lo vamos a sacar adelante"

Tres jornadas disputadas en Primera RFEF. Un par de puntos capturados por el Teruel. ¿Cómo dimensiona este bagaje su entrenador, Víctor Bravo?

Acabamos de ascender a Primera RFEF. El bagaje es muy positivo. Nos hemos enfrentado con tres equipos que su claro objetivo es el ascenso a Segunda División. Nuestra Liga empieza ahora, a partir del partido con el Nástic. Vamos con todo a ganarle al Nástic. Tenemos una plantilla muy competitiva.

¿Está contento o triste con lo desarrollado hasta ahora?

Estoy muy contento con el equipo. Creen en la idea y lo demuestran en cada partido. El otro día en Riazor fue maravilloso ver como el equipo se movía en sintonía. No le dejamos a todo un Deportivo de La Coruña penetrar en nuestra área. No nos generaron ninguna ocasión en 90 minutos. Eso es de admirar. Estoy orgulloso de ellos, me siento muy conectado con ellos.

¿Cómo se ha asimilado este arranque en el seno del Teruel?

Hay muy buena sintonía en el club, con la dirección deportiva, con el cuerpo técnico. Gracias a eso, creo que el objetivo de la salvación va a estar más cerca que nunca. Lo principal es crear un equipo y un colectivo que crea no solo en el aspecto futbolístico, sino en el personal. En eso tenemos que estar muy tranquilos, pues el Teruel lo tiene.

Viene de un año perfecto, redondo, en Segunda en RFEF. ¿Advierte alguna diferencia ahora?

La diferencia es el nivel de la categoría. Hay muchísimo nivel, no solo en presupuestos, sino en estructura de club. Es otro mundo respecto a la Segunda RFEF: se asemeja a la Segunda División A profesional. Pero nosotros tenemos otras armas. Somos un club humilde, pero intentamos trabajar de la mejor manera. Vamos a dar mucha guerra. Ya hemos jugado ante tres clubes cuyo objetivo es el ascenso, y no han sido superiores a nosotros.

¿Ninguno a sido superior...?

Ninguno. En el Anxo Carro, ante un recién descendido como el Lugo, nos adelantamos en el marcador. Fuimos mejores que ellos en la primera parte. Los dos goles que recibimos llegaron en la segunda mitad. Hubo mala suerte en las segundas jugadas, pero no nos generaron nada. Contra la Real Sociedad B, tuvimos muchas posibilidades en la segunda parte para llevarnos el partido, pero no estuvimos precisos en el remate. Y el otro día contra el Dépor, es cierto que no generamos nada, pero dimos la cara en Riazor frente a un gran equipo. En ningún momento nos generaron ocasiones claras de gol. Eso habla muy bien de todo el Teruel, de que funcionamos en bloque, en una sintonía casi perfecta. Fue un espectáculo esa fase defensiva, algo de admirar. Había 28.000 espectadores empujando...

¿Qué les queda para ganar?

Dar ese pasito en la fase ofensiva. Nos tenemos que creer lo buenos que somos. No solo somos ordenados en defensa, sino que también tenemos gente con buenos conceptos en todas las zonas y talento para crear.

¿A qué se agarra Víctor Bravo, con qué armas cuenta para intentar la salvación?

Nuestra virtud somos nosotros mismos, el Teruel: su afición, su junta directiva, su dirección deportiva, su cuerpo técnico. Vamos todos a una y lo vamos a sacar adelante en una categoría dificilísima como es Primera RFEF.

Hay otro club aragonés censado en la categoría, el Tarazona.

Me gusta el Tarazona. Ha dado la cara todos los días, peleando a tope y teniendo opciones en todos los partidos ante rivales de muchísima entidad. La categoría será muy complicada para todos, pero pienso que también van a saber luchar por sus objetivos.