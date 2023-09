El jugador del Casademont Simanic está estable y se recupera de la operación del riñón en la UCI en un hospital de Manila

El jugador del Casademont Zaragoza Borisa Simanic se recupera en la UCI del Makati Medical Center, el hospital de Manila donde fue operado por segunda vez la madrugada del pasado domingo y le extirparon el riñón. Las noticias que llegan hasta el club zaragozano hablan de que el jugador está estable y su evolución es buena, por lo que entre hoy y mañana podría pasar a planta, donde seguirá recuperándose de la intervención.

En esta segunda operación, los médicos tuvieron que extirpar el órgano entero a Simanic, al comprobar que se había complicado el estado de la lesión que sufrió en el partido frente a Sudán del Sur el 30 de agosto. Ese golpe le causó unas lesiones internas que requirieron una primera operación de urgencia esa misma madrugada. Aunque su evolución parecía buena, su estado empeoró y el domingo tuvo que volver a pasar por el quirófano.

Los servicios médicos del Casademont están en permanente contacto con los profesionales de la Federación Serbia de Baloncesto, que acompañan a Simanic en Manila. David Plumed, médico del club zaragozano, señala que la evolución de Simanic "está siendo buena" y que espera que entre hoy y mañana pueda pasar a planta. El médico explica cómo ha sido la evolución de las dolencias del ala-pívot: "Tras varios días después de la operación de reparación del riñón en los que la evolución parecía la adecuada, hubo un empeoramiento. Volvieron a intervenirlo el 3 de septiembre. Durante el segundo procedimiento quirúrgico se vio que una parte del riñón estaba ya necrótica y por tanto irrecuperable, en esas condiciones no se podía reparar y se procedió a extirpar todo el órgano".

Plumed lamentó "enormemente" la lesión del jugador, y quiso transmitirle "mucho ánimo", así como los mejores deseos para que su recuperación sea lo más rápida posible.

Desde el club se confía en que el jugador, esta vez sí, pueda salir bien de esta segunda operación y vuele lo antes posible a Europa. No se descarta incluso que lo haga en un avión medicalizado. En principio, la idea es que vuele a Belgrado y empiece allí su recuperación, para que pueda estar junto a su familia en estos momentos complicados. Posteriormente, volaría a Zaragoza para seguir con el proceso desde la capital aragonesa.

No obstante, todo queda a expensas de comprobar de primera mano el estado real del jugador. Por eso de momento no se marcan plazos de recuperación. Pese a ello, en el club son conscientes de que estos no serán cortos, por lo que no descartan fichar a un ala-pívot para poder afrontar con garantías la primera parte de la temporada.