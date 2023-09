La DGA otorgará a Salma Paralluelo la medalla al mérito deportivo de Aragón 2024

Salma Paralluelo, flamante campeona del Mundial femenino de fútbol con la selección española, recibirá la medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de Aragón 2024, tal y como ha desvelado este viernes el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón. El máximo dirigente de la Comunidad ha recibido a la futbolista en el Pignatelli, junto a la directora general de Deportes, Cristina García.

Azcón ha dicho que Paralluelo es "un ejemplo en el que otras muchas niñas tienen que mirarse". Además, el presidente de Aragón ha elogiado el "esfuerzo, trabajo y compromiso" que han edificado la exitosa trayectoria de la aragonesa, que ha estado acompañada por varios familiares durante la recepción.

Por su parte, la campeona ha afirmado que ganar la Copa del Mundo con la selección nacional "ha sido un triunfo de todos y compartido con todos". Ha agradecido "el cariño recibido estos días" por parte de "todos los aragoneses", en especial el reconocimiento del jefe del Ejecutivo autonómico, quien le ha entregado una litografía de un mural del pintor Jorge Gay, titulada 'El hombre que fumaba Ideales'.

"Espero seguir sumando éxitos y compartiéndolos con vosotros", ha continuado la futbolista de la selección nacional. Paralluelo ha recordado que inicialmente combinó la práctica del fútbol con el atletismo, dejando este para centrarse en el fútbol, en "un proceso largo y duro". "Llevaba mucho tiempo con los dos deportes y la decisión es muy complicada, la más complicada", ha continuado, añadiendo que ha emprendido "un nuevo camino" y se dedicará al fútbol los próximos años.

Asimismo, ha celebrado que su compañera de la selección nacional Aitana Bonmatí haya ganado el premio a la mejor jugadora de Europa, "una alegría para todas, para todo el fútbol español: Sé lo que ha trabajado, creo que es merecidísimo y estamos todas superorgullosas".

Por otra parte, ha rehusado pronunciarse sobre la destitución del seleccionador nacional, Jorge Vilda. "No he venido a hablar de esto, ha sido un placer recibir el reconocimiento y me voy a centrar en esto", ha recalcado

El oro mundial, un triunfo de todos los aragoneses

Azcón, ha aseverado: "El triunfo de Salma también lo sentimos como nuestro", recalcando que es un éxito "coral", de la selección nacional femenina, "de todos" porque "sin el trabajo de todos es imposible".

"Es de justicia" reconocer el trabajo de Salma Paralluelo, ha continuado Azcón, realzando su reconocimiento como mejor jugadora joven del Mundial, manifestando que, a sus 19 años, "Salma tiene ya una historia de éxitos deportivos, de reconocimientos", en alusión a los Mundiales sub-17 y sub-19, que también ganó, "y ahora con la absoluta", de forma que es "la primera jugadora de la historia que ha conseguido tener tres campeonatos", lo que responde a "una larga historia de trabajo".

"Yo me acuerdo de Salma mucho antes de que ella triunfara, la veía en El Huevo; mi hija es de su edad e íbamos los sábados por la mañana a correr en atletismo y recuerdo cómo Salma arrasaba a todas las niñas, había alguien que destacaba en el mundo del atletismo".

"Lo que estamos viendo hoy es una fórmula que tiene muchas cosas porque Salma suma un talento excepcional, sin sus condiciones nada de esto podía haber sido, y sin el apoyo de su familia es imposible, tienen que ser varios astros que se alineen para poder celebrar un premio de estas características", ha enfatizado Azcón.

El jefe del Ejecutivo autonómico se ha mostrado convencido de que "esta historia de éxito va a continuar". "Salma es un ejemplo en el que mirarse, otras muchas niñas, otras muchas deportistas, para poder llegar a conseguir, ojalá, los éxitos de Salma", de ahí el reconocimiento del Gobierno de Aragón al "ejemplo" que es Paralluelo.