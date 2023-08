MotoGP estrena formato de entrenamientos y Aleix Espargaró vuela en Silverstone

La revolución que supuso al principio del año la introducción de las carreras al sprint de los sábados alteró todo el programa de entrenamientos en el Mundial de Moto GP. De repente los viernes ganaron relevancia ya que sus dos sesiones perdieron la etiqueta de libres y pasaban a ser entrenamientos cuyos tiempos contaban para hacer la primera criba en los clasificatorios. Los diez mejores tiempos combinados de las dos sesiones pasaban directos a la Q2 del sábado. Es decir, desde que se abría la pista el mismo viernes había que rodar rápido, buscando los límites, lo que también se traducía en menos tiempo para trabajar en la puesta a punto de la moto.

Los pilotos criticaron este nuevo sistema desde el primer gran premio del año en Portugal. Reclamaban tener al menos una de las dos sesiones libres para trabajar la moto de cara a las carreras y sin tener la obligación de montar la goma blanda. Y después de muchas discusiones y no sin ciertos reparos a cambiar el reglamento a mitad de temporada, les concedieron ese ansiado entrenamiento libre. Es decir, desde Silverstone habrá más tiempo para preparar la moto, menos tensión y menor riesgo de caídas los viernes, en un año que está siendo especialmente accidentado en la clase reina y donde muchas voces apuntan al cambio de formato del fin de semana.

Después de ese primer entrenamiento libre donde los pilotos vivieron un suave aterrizaje encima de sus monturas tras las vacaciones y en el que se vivió la reaparición de Pol Espargaró, lesionado de gravedad en la primera carrera del año, por la tarde se voló. Y es que esa segunda sesión vespertina sigue contando y mucho para el fin de semana. Se ha renombrado como entrenamiento a secas, consta de una hora de duración y los diez mejores tiempos se clasifican directamente para la Q2 del sábado.

En la práctica, los equipos trabajan 45 minutos en la puesta a punto de la moto y en los últimos 15 todos los pilotos montan goma blanda y se lanzan al ataque del crono. Es un miniclasificatorio que algunos ya llaman 'Q0'. Y hay mucho en juego, ya que los pilotos que acaban fuera del 'top 10' deben pasar por la repesca de la Q1, donde solo los dos más rápidos encuentran su sitio en la Q2, donde están en juego las cuatro primeras filas de la parrilla.

Aprilia y KTM prometen guerra

El más rápido del viernes, y con diferencia, fue Aleix Espargaró. El piloto de Aprilia apareció en los últimos segundos para destrozar el cronometro y batir en más de seis décimas a su compatriota y amigo, Jorge Martín, que hasta ese momento tenía el mejor tiempo del día. Aunque las Ducati volvieron a ser mayoría en cabeza, con seis motos entre los diez primeros, las Aprilia de Aleix y Maverick Viñales (4º) y las KTM de Brad Binder (3º) y Jack Miller (8º) prometen guerra en el histórico trazado inglés.

Donde no se vieron muchas novedades en el retorno del campeonato fue en la falta de competitividad de las motos japonesas, sin presencia directa una vez más en la Q2. Las Yamaha de Fabio Quartararo y Franco Morbidelli concluyeron 11º y 12º, mientras que Marc Márquez fue la mejor Honda, 13º. Al español se le vio además con molestias cada vez que subía a su moto. "He sentido molestias en el abductor de la pierna derecha que no esperaba, y que se habían producido mientras entrenaba en las últimas semanas", explicaba el de Cervera, al que le persigue la mala suerte en forma de lesiones y que ya avisaba de que enfocará esta segunda mitad de temporada sin tomar los riesgos de la primera.

También regresaron a la acción las categorías pequeñas, en su caso, sin cambios en el formato del fin de semana. Jaume Masià en Moto3 y Arón Canet en Moto2 fueron los más rápidos y protagonizaron un pleno español en la primera jornada del GP de Gran Bretaña.