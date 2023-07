La selección española femenina de waterpolo, subcampeona del mundo

La selección española femenina de waterpolo perdió este viernes la final del Campeonato del Mundo de Fukuoka (Japón) ante Países Bajos (17-16) en una fatídica tanda de penaltis, tras una gran remontada en el último parcial, que convierte de nuevo a España en subcampeona del mundo, en la tercera final consecutiva perdida en una cita mundialista.

España dominó y sufrió, supo remontar un 10-7 adverso con un 3-5 de parcial en el último cuarto y, en la tanda de penaltis, un error de Bea Ortiz (balón al palo) y ninguna parada de Martina Terré hicieron que España volviera a tropezar ante las neerlandesas, como en el primer partido de este Campeonato.

Bien lejos del 7-6 con el que Países Bajos ganó a España en el primer partido de ambas selecciones en este Mundial, esta final fue un espectáculo distinto pero con el mismo resultado, a favor de unas neerlandesas que fueron, de nuevo, la piedra en el camino.

Amarga plata para una España que fue superior por momentos -ganó el segundo y cuarto parcial- y que llegó a los penaltis con mejor ánimo, tras dejar en nada ese +3 para las neerlandesas en apenas 7 minutos, pero sin poder convertirlo en acierto en la tanda de penaltis, donde la suerte debe buscarse.

Pese a los 5 goles de Judith Forca, máxima goleadora de la final y de este Mundial con 23 tantos en este Campeonato del Mundo, a España le faltó que más jugadoras se sumaran a la fiesta ofensiva. Apenas 5 jugadoras lograron superar a la portera neerlandesa Laura Aarts, entre ellas una Elena Ruiz que fue elegida mejor jugadora del Mundial. Dos grandes premios individuales, pero faltó el más importante; el oro.

Y, en defensa, España cometió demasiados errores que se tradujeron en muchas inferioridades que aprovechó bien el combinado 'oranje'. Al final, las superioridades se equilibraron pero España firmó un 5/10 y Países Bajos un 7/12. Lo peor fue ver a Países Bajos marcar 3 de sus goles con mucha facilidad, con errores en la marca.

Además, Martina Terré no pudo brillar salvo en un vuelo que desbarató un palmeo claro. Gran campeonato para la portera catalana, pero final ensombrecida por no poder detener ninguno de los penaltis. Pese a todo, España no se rindió y tras el 10-7 que parecía dejar todo sentenciado apareció Paula Crespí para, con un rápido doblete, meter de nuevo al equipo nacional en la pelea por el oro.

Bea Ortiz, con su único tanto en un tiro sorprendente al palo corto, puso el 10-10 en el marcador a falta de cuatro minutos y medio y abrió una nueva final. En ella, más igualdad y dos golazos más de Judith Forca, el último a falta de 15 segundos para llevar el choque a esos penaltis donde no se pudo poner la guinda al pastel.

Victoria para Países Bajos, que revalidan la lejana victoria en el Mundial de 1991 para sumar su segundo oro mundialista. Y una medalla de plata, la tercera, para una España que supo sacar fuerzas de flaqueza pero se quedó sin su segundo oro, para enlazar esta plata a las de 2017 y 2019.

Esta final debía desigualar a Países Bajos y a España, y el segundo Mundial fue para las neerlandesas. Las de Miki Oca triunfaron como anfitriones en la cita de Barcelona 2013, pero desde entonces las tres finales jugadas (en las últimas cuatro ediciones) son todo platas, todo subcampeonatos.

Ficha técnica

Resultado: Países Bajos, 17 - España, 16 (6-6, al descanso y 12-12 al final del partido, 5-4 en la tanda de penaltis).

Equipos:

Países Bajos: Aarts (p); Wolves, Sleeking (3), van der Sloot (2), Keuning (1), van de Kraats (3), B.Rogge, Sevenich, Joustra (1), L.Rogge (2), Moolhuijzen y Ten Broek.

España: Terré (p); Nogué, Espar, Ortiz (1), Pérez, Crespí (2), E. Ruiz (2), Peña, Forca (5), Camús, García (2) y Leitón.

Parciales : 4-3, 2-3, 3-1 y 3-5.

Árbitros : Nenad Peris (CRO) y Alessia Ferrari (ITA).