El Gran Maestro Roberto Cifuentes gana el XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre

El Gran Maestro Roberto Cifuentes, de origen chileno y residente en Loporzano, ha sido el ganador este sábado del XVI Torneo Internacional de Ajedrez de Alcubierre. Se trata del noveno triunfo del veterano y reconocido jugador, un fiel seguidor de esta cita deportiva, que ha reunido a 110 jugadores de entre 7 y 80 años de edad y que ha contado con una invitada de lujo, la activista y jugadora de élite Sara Khadem.

La iraní, que vive refugiada en España, después de negarse a jugar con el obligado hiyab, se ha unido a la larga lista de personalidades que han visitado esta pequeña población de Los Monegros, que ronda los 400 habitantes y que cada año recibe a los mejores del mundo. Por aquí, han pasado ya Anatoly Karpov, Boris Spassky, Francisco Vallejo, Ljubomir Ljubojevic, Nigel Short, David Antón, Yifan Hou o Judit Polgar.

Por su talento, y por sus antecedentes, Roberto Cifuentes, que venció el pasado año y en otras siete ediciones, estaba entre los grandes favoritos. "Estoy muy satisfecho y feliz. De hecho, ha sido una de las ediciones más fuertes y disputadas", ha dicho el jugador, de 65 años, alabando el ambiente encontrado y la apuesta de los organizadores por traer a grandes figuras. "Su presencia es un lujo y además, sirve para reforzar el entusiasmo de los inscritos, especialmente de los más jóvenes", ha señalado.

Para cimentar sus palabras, ha puesto como ejemplo el caso de dos de sus alumnos del Club Jaque Huesca, Olivia, de 13 años, y Lorenzo, de 10, que esperaban su turno para poder saludar y estrechar la mano de Sara Khadem.

Otro Gran Maestro, Daniel Forcén, ha ocupado el segundo lugar del pódium, y el tercero ha sido Alberto Quintín. Además, Mateo Mendoza, vecino de Monzón y campeón de España sub10, ha ganado en la categoría sub12 y la mejor mujer ha sido María Fernanda Roque.

Todos ellos han podido fotografiarse trofeo en mano con la jugadora iraní, que se ha mostrado sencilla y cercana. Aunque ya se encontraba entre las mejores, su fama internacional llegó a finales de 2022, cuando tomó la decisión de jugar sin velo el campeonato del mundo, posicionarse junto a aquellos y aquellas que protagonizaron fuertes protestas contra la muerte bajo custodia policial de una activista de origen kurdo. Tras su decisión, se dictó una orden de arresto contra ella, lo que le obligó a dejar su país y refugiarse en España.

La jugadora ha acompañado a los inscritos en varios momentos del torneo. Por la mañana, y junto al alcalde del municipio, Pedro Suñén, y al maestro de ceremonias, el periodista Leontxo García, ha recorrido algunas de las mesas dispuestas para las diferentes rondas, fijándose en los movimientos de los inscritos y en particular, en el esfuerzo de este pequeño municipio por asociar su nombre al ajedrez.

"Al abrir la puerta, he sentido magia", ha dicho Khadem, entusiasmada con el ambiente encontrado. "No esperaba que hubiera tanta gente, y además, de edades tan diferentes; ha superado mis expectativas", ha afirmado la jugadora, campeona del mundo sub12 y subcampeona sub16, además de dos veces subcampeona del mundo (2017 y 2018).

Tras el obligado parón, la jugadora volverá muy pronto a los circuitos. Y lo hará defendiendo los colores de la bandera española. En concreto, su primera cita deportiva tendrá lugar a finales de este mes de julio en la copa del mundo de ajedrez de Bakú (Azerbaiyán). "No fue una decisión fácil, ya que desde muy niña yo he jugado con la bandera iraní y nunca imaginé que fuera a jugar con otra. Ahora, es como si tuviera el corazón dividido, sé que hay muchos jugadores iranís que me apoyan y, al mismo tiempo, muchos españoles; intentaré jugar lo mejor posible para hacer honor a la bandera española", ha señalado.

Sara Khadem también ha reconocido echar muchas cosas en falta de su país. No obstante, tal y como ha explicado, "esta es mi realidad y tengo que adaptarme". Y, en relación a su estancia en España, ha asegurado que "cada día me siento mejor, ya que me tratan con mucho cariño y estoy cada vez más convencida de que la decisión que tomé de venir aquí fue la correcta".

Durante su estancia en Alcubierre, la ajedrecista ha visitado el consistorio, donde ha firmado en el libro de honor y además, ha recibido una réplica del principal símbolo de la localidad, la torre mudéjar de su iglesia parroquial.

El alcalde del municipio, Pedro Suñén, ha mostrado su satisfacción con el desarrollo del torneo y en especial, con la visita de la jugadora iraní. "Para nosotros, es una cita muy destacada, a la que deseamos dar continuidad, ya que alienta la práctica de este deporte y además, nos ofrece la oportunidad de relacionar el nombre de nuestro municipio con la élite mundial del ajedrez", ha señalado.

Sara Khadem ofrecerá este domingo una exhibición de partidas simultáneas. Será a las 18.00 horas en el salón rosa. El acto supondrá el colofón al XVI Torneo Internacional de Ajedrez, que está organizado por el Ayuntamiento de Alcubierre, con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración de la Federación Aragonesa de Ajedrez y la Comarca de Los Monegros.