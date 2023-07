La lluvia retrasa la presentación de Messi como jugador del Inter de Miami

El Inter de Miami organizó este domingo por la noche una presentación por todo lo alto para Leo Messi, con la lluvia como invitada inesperada. El club de Jorge Mas, que también es presidente del Real Zaragoza, convocó a sus aficionados en el DRV PNK Stadium, aunque al cierre de esta edición el acto no había podido comenzar por una fuerte tormenta.

La presentación de Leo Messi en Miami está demorada. ¿El motivo? Mirá... pic.twitter.com/9oigxhv92C — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2023

El acto tenía que haber arrancado la pasada medianoche en España (18.00 hora local), pero tuvo que retrasarse por culpa la situación meteorológica. Cuando pasaba más de media hora del teórico inicio del acto, aún no había podido empezar. Pese a ello, miles de aficionados permanecían en el estadio para recibir a Messi, en un día en el que el club también anunció el fichaje de Sergio Busquets, excompañero del argentino en el Barcelona.

Lionel Messi 🤜🤛 David Beckham



La ‘Pulga’ aterrizó en Miami 🔝 pic.twitter.com/OIqXG2wD6W — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) July 16, 2023

En las horas previas, Messi aseguró que su aterrizaje en la MLS y en el fútbol de Estados Unidos es «una oportunidad fantástica» para él. «Estoy muy emocionado de empezar este siguiente paso en mi carrera con el Inter Miami y en los Estados Unidos», dijo el astro argentino en un comunicado. «Es una oportunidad fantástica y juntos continuaremos construyendo este bonito proyecto. La idea es trabajar juntos para conseguir los objetivos que nos marcamos y estoy muy ansioso por empezar a ayudar aquí, en mi nuevo hogar», añadió.

El genio argentino ocupará un puesto de ‘jugador designado’, una figura contractual que permite a los equipos de la MLS sortear los límites salariales de la liga para sus fichajes de relumbrón. El contrato de Messi terminará al final de la temporada 2025 de la MLS, es decir, tendrá una duración de dos cursos y medio.

Busquets se une al club

Además, Sergio Busquets firmó también ayer su contrato con el equipo de Jorge Mas, club en el que volverá a ser compañero de vestuario del propio Messi. «Es una oportunidad especial y emocionante que estoy muy emocionado de afrontar. Tengo muchas ganas de este siguiente paso en mi carrera con el Inter Miami», dijo el centrocampista español en un comunicado.

«Me impresionó el club cuando vine con el Barcelona (en la pretemporada) el año pasado y ahora estoy feliz y preparado para representar a este club. Estoy deseando traer el éxito por el que este ambicioso club lucha», añadió. Todo apunta a que ambos estarán disponibles para debutar el 21 de julio en el partido del Inter Miami contra el Cruz Azul mexicano en la Leagues Cup.