Un binomio aragonés participará en un torneo internacional de doma clásica en Francia

Llegar y besar el santo. Así se puede resumir la presencia en la selección de la Real Federación Hípica Española para el Concurso de Doma Internacional de Jóvenes Caballos del binomio de componente que conforman el jinete Alfonso Gormaz y Frederick. "Lo habitual es que el animal lleve, por lo menos un año de rodaje, y con este en la primera competición, en los máster de selección que se celebraron en paralelo al Campeonato de España absoluto en Alcalá de Henares hicimos el tercer puesto, sin ninguna otra prueba de por medio. Ha sido una sorpresa", relata el bilbilitano, que desde hace dos años trabaja con el corcel a diario.

La prueba tendrá lugar entre el 13 y el 16 de julio en la localidad francesa de Deauville y a menos de un mes, Gormaz confiesa sentir una mezcla de "ilusión" e "incertidumbre". De la primera, lo argumenta porque "hace poco, en Segovia, hicimos un segundo puesto y un primero", porque por esa parte las sensaciones, confiesa, son "muy buenas". De la otra parte, en sus casi 10 años de trayectoria, el joven de 28 años valora que "como no ha rodado mucho, siempre te queda la duda de cómo responderá en el siguiente".

Allí, ambos tendrán que enfrentarse a una reprise -un texto con varios ejercicios a realizar en orden- en una pista de 20 metros por 60. "En cada letra hay que hacer un ejercicio y se hace a modo de recorrido. Se entra por una parte, se hacen ejercicios como un cambio de pie, apoyos, espalda dentro…", enumera el jinete, mientras prepara el concurso que esta semana se desarrolla en Valencia. Estas pruebas adaptan su dificultad a la edad de los animales: a mayor edad, mayor nivel de complicación.

Sobre Frederick, de raza oldenburgo y que ahora tiene seis años, Gormaz valora un aspecto: "Personalmente, no quería hacerlo debutar tan pronto, pero el propietario me lo planteó y así nos lanzamos". Detrás de esta aparición fulgurante, Gormaz reconoce que hay muchas horas de trabajo y esfuerzo a diario. "Todos los días unos 40 o 50 minutos. Este deporte es constancia, porque el caballo aprende por rutina. No vale de nada meter muchas horas un día y luego no hacer nada", desgrana.

Gormaz, por su parte, acumula varios éxitos a sus espaldas y no será la primera selección en una prueba internacional, ya que hace cinco años ya participó en Holanda. En estos años, suma varias medallas de oro, plata y bronce, también a lomos de un pura raza español. De hecho, está a la espera de saber si formará parte del grupo que participará en el Campeonato del Mundo de Razas que se disputa en la ciudad neerlandesa de Ermelo.

Junto a Gormaz, en Francia, estarán los andaluces Javier Higuera, Manuel Pérez y Alfonso Expósito.