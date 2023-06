Karim Benzema, en su despedida: "Nunca voy a olvidar al Real Madrid"

El delantero francés Karim Benzema se ha despedido este martes del Real Madrid, donde militó 14 temporadas y levantó 25 títulos. El futbolista más laureado de la entidad aseguró que "nunca" olvidará al club, al mismo tiempo que reconoció que es un día "un poco triste", porque le hace "daño" dejar el conjunto merengue, donde "quería terminar" su carrera.

"Gracias a mis compañeros y al Real Madrid. Ha sido un camino bueno, gracias por hacer realidad mi sueño de niño. Gracias al 'presi', tenía apenas 21 años y fue a mi casa (a ficharme). Nunca voy a olvidar al Real Madrid, es imposible, es el mejor club del mundo en la historia. Pero hoy es el momento de irme y ver otra historia, pero lo más importante para mí es lo que he ganado aquí", afirmó el galo durante el acto de su despedida en Valdebebas.

El delantero, que dice adiós tras 647 encuentros oficiales -el quinto en la historia del club- y 354 goles -segundo máximo goleador del Real Madrid-, quiso recuperar la expresión que utilizó el día de su presentación en el verano de 2009: "¡'1, 2, 3, Hala Madrid!'". Así generó los aplausos en una sala con sus compañeros de vestuario, el técnico, Carlo Ancelotti; el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez; los exjugadores Roberto Carlos, Raúl González y Álvaro Arbeloa.

"Es un día un poco triste, dejo este club y me hace daño, porque tenía un sueño y quería terminar aquí, pero la vida te da oportunidades. Pero el Real Madrid siempre será mi familia. Gracias a la afición, que me dio fuerza para estar como estar hoy", concluyó un Benzema que se acordó de Ancelotti en su discurso, un técnico "'top'" con el que aprendió "mucho" y que le dio "mucha confianza" desde el principio.

El Real Madrid anunció este domingo que el delantero francés, capitán del equipo, no continuaría la próxima temporada en el club, por lo que el actual Balón de Oro ponía fin a una etapa de 14 temporadas vistiendo la camiseta madridista antes de emprender una nueva aventura profesional, previsiblemente en el Al-Ittihad saudí.

El 'nueve' del Real Madrid ponía así punto y final a un extenso y fructífero viaje en la entidad de Chamartín, de la que se marcha como leyenda e icono avalado por más de una veintena de éxitos colectivos y la consecución del Balón de Oro de 2022, como colofón a una temporada, la pasada, inolvidable para el galo y el madridismo.

Símbolo, junto a Cristiano Ronaldo y Kaká, de los nuevos galácticos de Florentino Pérez, Benzema se despide del club de su vida, en el que ha logrado convencer a base de trabajo silencioso y un fútbol de clase mundial. 14 temporadas defendiendo la elástica blanca para disputar un total de 648 encuentros oficiales, el quinto jugador con más partidos en la historia del Real Madrid.

A esto hay que sumar sus 354 tantos, segundo máximo goleador de la entidad, por detrás de Cristiano Ronaldo. El francés superó en su extensa etapa en el Real Madrid a otros mitos blancos como Alfredo Di Stefano, Raúl González, 'Santillana', Ferenc Puskas, Gento o Emilio Butragueño.

Florentino Pérez: "Se va uno de los jugadores más increíbles de la historia del Real Madrid"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, también estuvo presente en el acto que comenzó en Valdebebas pasadas las 12.00 horas para despedir al delantero francés , "unos de los grandes símbolos de la historia del club" blanco y uno de sus jugadores "más increíbles", que hora pone el punto y final a su "historia de amor" de 14 años.

Tras la emisión de un emotivo vídeo recopilatorio con los mejores momentos de Benzema en el club blanco, Pérez arrancó con su discurso, en el que reconoció que era "un día muy difícil". "Hace 14 años comenzó una etapa de enorme ilusión, de las más espectaculares. Desde el anuncio de la despedida, he visto sensación de tristeza, no solo en madridistas, sino en todos los aficionados al fútbol, emocionados con la magia de un jugador único", expresó.

"A todos los que tienen tristeza, es el momento de recordar la enorme fortuna de disfrutar de tu fútbol. Te hemos visto hacer cosas increíbles, nunca lo vamos a olvidar. Todos estamos muy orgullosos de ti, llegaste joven y aquí te has convertido en uno de los grandes símbolos de la historia del club. Has formado parte de un equipo legendario, un jugador espectacular por tu forma de entender el fútbol y por tus jugadas imposibles", elogió un emocionado Florentino Pérez.

El presidente blanco fue siempre uno de sus grandes valedores, desde que él mismo acudiera a la casa del futbolista en Francia para cerrar su llegada y convencer a su familia. "Has conseguido emocionarnos a todos los que amamos el fútbol, aunque algunos tardaron en entenderlo, no solo con tu afán por encontrar la belleza, también defendiendo los valores del Real Madrid. Has sido un referente de compañerismo, humildad, respeto y liderazgo, dejas el Real Madrid con el cariño de todo el mundo", aseguró.

"Hoy es un día para estar feliz y sentirte orgulloso. Pasar a la historia del Real Madrid como uno de sus mitos es algo que solo pueden lograr unos elegidos, y tú eres uno de ellos. Te acompañarán para siempre estos 25 títulos, nadie ha ganado más que tú en el Real Madrid", recordó el récord del galo, que comparte con Marcelo.

Florentino Pérez quiso destacar su labor como capitán, "liderando al equipo" y siendo "ejemplo" de la "seña de identidad" del club "cuando parecía imposible y nadie creía". "Ningún madridista podrá olvidar aquellas remontadas imposibles", afirmó.

"Pones fin a tu etapa en el Real Madrid, no se va un jugador más, nos dice adiós uno de los jugadores más increíbles de nuestra historia, con una trayectoria impresionante. Has sido un ejemplo de profesionalidad y comportamiento en nuestro club, no sabría poner un pero ni en tu conducta ni en tu comportamiento, y eso no es fácil de conseguir", alabó.

El presidente reconoció que su extraordinaria trayectoria en el Real Madrid le ha permitido ganarse "el derecho a decidir" su "destino". "Un futuro que solo a ti te pertenece y debemos respetarlo", reafirmó, antes de agradecerle que "engrandeciera" la historia del club.

"Uno de nuestros grandes mitos, de los mejores jugadores de todas las épocas. Tu leyenda quedará para siempre como una historia de amor entre Benzema y el Real Madrid. Esta es y será siempre tu casa, gracias por esta historia de amor que ya es eterna", concluyó Pérez.

Finalmente, el presidente madridista entregó a Benzema, acompañado también por su familia, la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, en un acto que concluyó con una foto de familia con los 25 títulos que ha logrado el francés durante su trayectoria vistiendo la camiseta merengue.