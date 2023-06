Huesca agita el calendario ciclista con dos pruebas élite y sub 23

Huesca agita el calendario regional con la disputa este fin de semana de dos pruebas organizadas por el Club Ciclista Oscense: el Trofeo Viveguara el sábado y el BGuara-Zona Zero al día siguiente. La primera de ellas, de 149 kilómetros con salida en Huesca y llegada al castillo de Loarre, coronará a los mejores ciclistas autonómicos al tratarse del Campeonato de Aragón en Ruta de las categorías sub 23 y élite. La segunda, un rompepiernas de 107 kilómetros entre Barbastro y Aínsa. Se trata de la tercera edición, y en las dos ediciones se proclamaron vencedores dos ciclistas que después han dado el salto a profesionales, Pablo Castrillo y Romaric Forques.

El Trofeo Viveguara partirá este sábado a las 10.30 de Huesca, con un primer paso puntuable en Ayerbe y un circuito que continuará por Loarre, Bolea, la falda de la Sierra Caballera y vuelta a la capital oscense para ascender después por Yéqueda y la loma de Apiés, Nueno en terreno ascendente, la carretera vieja de Monrepós, Arguis hacia Rasal y La Peña, con vuelta para terminar en el castillo de Loarre. Un final reivindicado por su belleza y dificultad por el presidente del Club Ciclista Oscense, Miguel Bergua, para quien “la Vuelta a España podría tomar ejemplo”.

El domingo, el Trofeo BGuara-Zona Zero arrancará en Barbastro, continuará por Salas Altas y Salas Bajas, subirá el alto de Troncedo en dos partes, Tierrantona, Torrelisa y final en la Plaza Mayor de Aínsa después de 107 kilómetros muy exigentes. Las dos citas se retransmitirán por YouTube para darles más difusión y realce. “Son las dos únicas pruebas élite y sub 23 que se celebran este año en Aragón”, ha apuntado Bergua al dar los detalles de esta competición que se saca adelante al alimón con la Diputación de Huesca a través de Huesca La Magia, la Asociación de Empresas de la Sierra de Guara, los ayuntamientos o la Zona Zero de Pirineos de Aínsa.

Van a tomar parte alrededor de 150 corredores que pertenecen a 15 equipos de Aragón, Cataluña, Levante, Murcia, Madrid, Galicia, Navarra con los potentes Caja Rural y Telco más un conjunto de la Bretaña francesa.