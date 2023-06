Karim Benzema, sobre su futuro: "Quien habla es internet, y la realidad no es internet"

El futbolista francés Karim Benzema, delantero del Real Madrid, puso freno a los rumores sobre su salida del Real Madrid rumbo a Arabia Saudí este jueves al asegurar que disfruta cada día de su presente. "¿Por qué voy a hablar del futuro si estoy en el Real Madrid? Habla internet y la realidad no es internet", añadió.

"Por el momento estoy aquí. Entreno en Madrid cada día y el domingo tenemos partido", dijo Benzema durante la ceremonia de entrega de su premio. "Por qué voy a hablar del futuro si estoy en Madrid. Quien habla es internet, y la realidad no es internet", respondió al ser preguntado sobre la opción de fichar por un club de Arabia Saudí.

Este jueves, la cadena de televisión estatal de Arabia Saudí informó que el delantero francés ha aceptado "una oferta récord" del club Al Ittihad. De acuerdo con fuentes de la televisión Al Ejbariya, Benzema "está a pocos pasos de firmar un contrato" de dos temporadas con el Al Ittihad, un club que hará "una transferencia récord" al jugador, cuyo contrato con el Real Madrid vence a finales de este mes de junio. La cadena no ofreció más detalles del acuerdo ni del supuesto contrato del francés.

El ariete francés, con un palmarés envidiable, añadió a sus condecoraciones el Marca Leyenda. "Estoy orgulloso de mi carrera. Recuerdo que, cuando firmé por este club era un niño, con 21 años. Pensaba solo en disfrutar y en intentar ganar trofeos. Y al final he ganado muchos con el Real Madrid", rememoró desde el Real Casino de Madrid.

Además, Benzema señaló que "el Real Madrid es el mejor club del mundo, el mejor club de la historia". "Si miramos los jugadores que han jugado en el Madrid, son los mejores", agregó antes de ver un vídeo sobre los 109 ganadores del MARCA Leyenda que le han precedido, algunos de ellos también futbolistas del conjunto blanco.

"Todos son leyendas. He disfrutado mucho con estas personas a mi lado. Estoy muy orgulloso de mi trabajo aquí", indicó después de ver la fotografía de Luka Modric. Para llegar a compartir vestuarios con el croata y las demás estrellas madridistas, Benzema fraguó su fichaje de 2009 mediante la visita sorpresa del presidente Florentino Pérez.

"Ya sabíamos quién era Florentino Pérez. Recuerdo que, cuando lo vi, pensé que él había traído a 'Zizou', a Ronaldo, etc. Sabía que era un día que siempre se me iba a quedar en la cabeza y... mira, eso me permitió estar aquí hoy", subrayó el delantero galo, para luego reflexionar sobre sus momentos más especiales como madridista.

"Especial... Son muchos", destacó sobre sus cientos de goles como ariete blanco y de la selección francesa. "El primero que metí aquí en el Real Madrid", admitió finalmente. También mencionó al Barça como el gran rival al que se ha enfrentado en su carrera y la Champions League como el trofeo colectivo más importante de su extenso palmarés.

"El año pasado el camino de la Champions fue impresionante. Lo que pasó con la afición, con la gente, etc. y nosotros en los partidos, con las remontadas. No sé si va a pasar otra vez algo así, pero es el mejor camino para ganar la Champions", resaltó acerca de la 'Decimocuarta' que conquistaron los merengues en 2022.

El acto en el Real Casino de Madrid contó con 10 niños portando carteles que repasaban el exitoso currículum del futbolista galo. Y luego los propios niños hicieron preguntas, sobresaliendo las que aludían a su inminente futuro. "Disfruto cada entrenamiento en Madrid, disfruto cada partido. Lo más importante es disfrutar. Cuando voy a Valdebebas, para mí no es un trabajo", argumentó.