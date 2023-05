Granada, Las Palmas, Alavés y Levante se juegan volver a Primera División

Granada, Las Palmas, Alavés y Levante protagonizan la batalla de la última jornada de Segunda División por volver a la máxima categoría del fútbol español de manera directa, cuatro equipos separados solo por tres puntos y con un decisivo enfrentamiento directo entre isleños y vascos que será el gran atractivo del fin de semana.

El campeonato llega a su fin este fin de semana con jornada 42 y casi todo por decidir en la zona alta de la tabla. El Granada llega a esta 'batalla' final en las mejores condiciones, al menos clasificatorias, al gozar del liderato con 72 puntos, por lo que puntuar ante el Leganés este sábado sería suficiente, incluso si pierde, para regresar a 'Primera' tras su breve paso de una temporada por la categoría de 'plata'.

Además, contará con el apoyo del Estadio Nuevo Los Cármenes, que nunca ha visto un ascenso de su equipo, ya que los seis que ha logrado en toda su historia han sido a domicilio. El conjunto nazarí vive un momento dulce en cuanto a resultados, invicto (2V y 2E) en los cuatro últimos partidos, además de llegar a este último compromiso sin perder ni un solo partido en casa. Esto no debe generar un exceso de confianza ante un Leganés que no se juega nada, pero al que no han logrado ganar este curso.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el Las Palmas-Alavés, un duelo definitivo entre el segundo y tercer clasificado. Los canarios (71) llegan a este encuentro, cuyo ganador se quedará con el ansiado premio del ascenso directo, con un punto de ventaja sobre los vascos (70). Los dos equipos vivirán una auténtica 'final' que afrontan con confianza dados los últimos resultados.

Tanto Las Palmas como Alavés no pierden desde abril, aunque el rendimiento de los amarillos en su feudo ha dado un bajón en las últimas semanas, sin ganar desde finales de febrero. No son mucho mejores los datos de los vitorianos lejos de Mendizorroza, con un triunfo como visitante desde marzo, aunque suelen fallar muy poco en el feudo canario, invictos en tres de sus últimas cuatro visitas.

Un empate solo valdría a Las Palmas, siempre y cuando el Levante, cuarto implicado en esta pugna por el ascenso, no golee al Real Oviedo en el Ciutat de Valencia por diferencia de cinco goles, ya que la ventaja en este apartado de los nazaríes es de +5. Los 'granotas' (69), el único tendrían muchas opciones de ser equipo de 'Primera' sin el 'peaje' del 'playoff' si ganan por cualquier resultado y el Granada pierde.

Si empata a 72 puntos con el conjunto granadino y con el canario, el peor parado sería el equipo andaluz por ese 'goal-average' y el de Javi Calleja además se proclamaría campeón. El Levante, que venció 'in extremis' al filial del Villarreal en la última jornada pero no depende de sí mismo para ascender, se refugiará en su feudo, donde solo ha perdido un partido en Liga en 2023, con cinco triunfos y tres empates.

Dos de estos cuatro equipos caerán a un peligroso 'play off', donde ya esperan desde la penúltima jornada el Eibar (68) y el Albacete (64), ya fijos en unas eliminatorias que arrancarán el 3 de junio y finalizarán el 17 del mismo mes. Los 'Armeros', quintos clasificados, se verán las caras con el conjunto que acabe en el cuarto puesto, ahora propiedad del Levante. Asimismo, el 'Queso Mecánico', sexto en la tabla, se jugará avanzar a la final de los cruces con el tercero, que ahora es el Alavés.

Horarios de la jornada 42 de Segunda División