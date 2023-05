El ciclista Mark Cavendish se retirará a finales de año

El británico Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) se retirará del ciclismo profesional al final de la presente temporada 2023, según anunció este lunes en la segunda jornada de descanso del Giro de Italia, con 38 años recién cumplidos y con más de 160 victorias en sus piernas.

"Me ha encantado correr cada kilómetro de esta carrera hasta ahora, así que creo que es el momento perfecto para decir que es mi último Giro de Italia y que 2023 será mi última temporada como ciclista profesional", anunció el de la Isla de Man.

Sin duda, una retirada que dejará al ciclismo sin uno de sus grandes velocistas de toda la historia. Con Cavendish se va un campeón del mundo, en la cita de Copenhague 2011, y sobre todo un coleccionista de etapas en las tres 'Grandes'; 34 etapas ganadas en el Tour de Francia, 16 en el Giro de Italia y 3 en La Vuelta.

Un total de 53 victorias de etapa en Grandes Vueltas -tiene previsto competir en el Tour de Francia en julio- y el objetivo de batir el récord de 34 victorias de etapa en la 'Grande Boucle' que actualmente comparte con el belga Eddy Merckx.

"El ciclismo ha sido mi vida durante más de 25 años. He vivido un sueño absoluto y la bicicleta me ha dado la oportunidad de ver mundo y conocer a gente increíble. Me ha enseñado mucho sobre la vida: dedicación, lealtad, compañerismo, trabajo en equipo, sacrificio, humildad y perseverancia, cosas que ahora, como padre, puedo enseñar a mis hijos", manifestó.

'Cav', historia viva del ciclismo moderno y de todos los tiempos, ganó también el 'Monumento' de la Milano-Sanremo en 2009, así como dos maillots de la regularidad en el Tour de Francia. Este año sigue en blanco, pero en 2022 se proclamó campeón británico en ruta además de otras cuatro victorias, incluida una última (de momento) etapa en el Giro.

El director de rendimiento de British Cycling, Stephen Park, rindió homenaje a Cavendish en un comunicado. "En nombre del ciclismo británico, me gustaría felicitar a Mark por su extraordinaria carrera. Es sin duda el mejor velocista del deporte y será recordado por los aficionados de todo el mundo por sus 53 victorias de etapa en Grandes Vueltas", señaló.

Cavendish ganó su primer título mundial en la madison (pista) en 2005 en Los Ángeles, y en tres años se había adjudicado cuatro victorias de etapa en el Tour de Francia, así como dos en el Giro de Italia, para convertirse en el ciclista británico más destacado de las Grandes Vueltas con sólo 22 años.

Además de sus hazañas en las Grandes Vueltas, Cavendish ganó una medalla de plata en el Omnium de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y una medalla de oro en la carrera Scratch de los Juegos de la Commonwealth de 2006 en Melbourne, representando a la Isla de Man.