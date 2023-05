Las carreteras de Huesca alumbran dos nuevas pruebas ciclistas

El Club Ciclista Oscense organiza los próximos 3 y 4 de junio dos pruebas independientes dentro del calendario nacional que surcarán las carreteras del Prepirineo: las sierras de Guara y Caballera con el Trofeo Viveguara y el BGuara-Zona Zero. Deportistas y acompañantes, procedentes de gran parte de la geografía nacional e incluso francesa, conocerán en la presente edición un recorrido que amplía su ámbito y muestra hermosos parajes, pueblos como Riglos y sus Mallos, meca europea de los amantes de la escalada, el Castillo de Loarre o Aínsa, pueblo medieval cuyo casco antiguo está declarado Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural. La prueba del sábado coronará a los mejores ciclistas autonómicos al tratarse del Campeonato de Aragón en Ruta de las categorías sub 23 y élite.

Huesca dará el pistoletazo de salida al fin de semana el sábado 3 de junio con el Trofeo Viveguara, una jornada de 149 kilómetros y el título de campeón de Aragón en juego. Organizada junto a los ayuntamientos de Loarre y Riglos, la prueba comenzará con una vuelta circular por las localidades de Ayerbe, Loarre y Bolea antes de regresar a Huesca y poner rumbo norte, por Apiés, hacia Arguis y Rasal, realizando la tradicional vuelta a dicha localidad, en sentido antihorario, entre los ciclistas locales, y acabar disfrutando del Reino de lo Mallos. Un final exigente, en continuo ascenso hasta Loarre tras el segundo paso por Ayerbe y la ascensión final con sus 4 kilómetros al 8% de pendiente media.

El domingo 4 de junio se desarrollará el Trofeo BGuara-Zona Zero entre Barbastro y Aínsa, con salida en la capital de la comarca del Somontano. Se presenta una jornada al más puro estilo clásica: 107 kilómetros de terreno rompepiernas, con hasta cinco altos puntuables. Un trazado revirado y de continuo sube-baja, ideado junto a Zona Zero Pirineos, que no dará respiro a los ciclistas hasta los kilómetros finales, en leve descenso hasta las inmediaciones de la villa medieval de Aínsa, donde estará situada la llegada, en el castillo, el cual, junto al casco antiguo está catalogado como Conjunto Histórico-Artístico.