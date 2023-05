Las claves de un Barça campeón y atípico

La sequía del Barça en la Liga toca a su fin tras cuatro largos años de espera. Desde 2019, antes de la pandemia de la covid-19 que sacudió el fútbol mundial, no entonaba el alirón el conjunto azulgrana, acostumbrado a dominar el campeonato de la regularidad en la época moderna. Eran todavía los tiempos del tranquilo Ernesto Valverde en el banquillo del Camp Nou, con Messi y Luis Suárez liderando un ataque demoledor aunque también con ciertos aires de la decadencia que estaba por llegar. Quique Setién, Ronald Koeman y el interino Sergi Barjuán fueron fagocitados por una era de vacas flacas en Can Barça y aunque la llegada de Xavi Hernández no ha conseguido detener la caída en Europa, el metrónomo del glorioso Barça de Guardiola sobre el césped ha logrado devolver a los suyos el trono de la Liga desde el banquillo.

El Barça ha impuesto un ritmo imposible de seguir para el Real Madrid, que centrado en la Liga de Campeones y la final de Copa del Rey se ha dejado llevar en el tramo final hasta poner en serio riesgo la segunda plaza, en disputa con el Atlético, extraordinario en sus números en la segunda vuelta pero lastrado por los tropiezos previos al parón por el Mundial de Catar. Desde hace semanas el alirón era ya una cuestión meramente numérica pero el Barça de Xavi ha conseguido finalmente igualar la precocidad del Real Madrid de Ancelotti el pasado curso y cerrar el título a falta de cuatro jornadas para el final del torneo, al igual que hizo con Louis Van Gaal en 1998 y con Ernesto Valverde en 2018.

Datos defensivos de récord

Este Barça es un conjunto atípico a tenor del estilo implantado en su momento por Johan Cruyff en el Camp Nou, que Guardiola llevó a su máxima expresión entre 2008 y 2012. No es que sus registros goleadores sean malos, ni mucho menos, pues suma 64 tantos a favor, casi dos por encuentro, cuatro más que el Atlético y eso sí, seis menos que el Real Madrid, el mejor en este aspecto, pero brilla sobre todo en el apartado defensivo, con solo 13 dianas en contra, un dato que a falta de cuatro partidos sitúa al conjunto azulgrana muy cerca de un récord no solo del fútbol español, sino también entre las grandes ligas de Europa.

Xavi Hernández, en el rua de campeones Enric Fontcuberta

Xavi, un discípulo de Guardiola mutante

El reto que Xavi Hernández asumió el 5 de noviembre de 2021 era mayúsculo. Toda su experiencia en los banquillos pasaba por dos temporadas y media como técnico del Al-Sadd catarí, lejos de la exigencia del fútbol del Viejo Continente, y su mayor aval era la condición de jugador legendario en el club. Le ha costado enderezar el rumbo de una nave en aquel momento a la deriva, tras una salida de Koeman que fue la crónica de una muerte anunciada, pero ha recuperado la competitividad con una mezcla entre el clásico estilo de posesión y buen trato de balón de su maestro Guardiola y una fortaleza defensiva elogiable que difiere del libreto establecido.

A pesar de algún momento puntual brillante, como el 0-4 liguero al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en marzo de 2022, la irregularidad fue la nota predominante de su primera temporada como técnico del Barça, saldada sin títulos. Esta campaña, la primera completa al frente del primer equipo azulgrana, ha logrado un meritorio doblete de trofeos nacionales con la Liga y la Supercopa. La goleada en el clásico de vuelta de las semifinales coperas (0-4) y especialmente un nuevo naufragio en Europa, pues cayó en la fase de grupos de la Champions ante Bayern e Inter y luego en dieciseisavos de la Europa League contra el Manchester United, ensombrecen el curso del Barça.

Lewandowski, de más a menos

La llegada de Robert Lewandowski al Barça el pasado verano, propiciada por las 'palancas' económicas de Joan Laporta, le dio al conjunto azulgrana el salto de calidad ofensivo que demandaba para aspirar de nuevo a los títulos. La puesta en escena del delantero polaco fue impresionante, con 13 goles en las primeras 12 jornadas de Liga, pero el parón por el Mundial de Catar frenó en seco una progresión realizadora propia de sus mejores temporadas en el Bayern de Múnich. Desde entonces añade ocho tantos más que le sirven para liderar la clasificación del Trofeo Pichichi con 21 goles, cuatro más que el madridista Karim Benzema, ganador del galardón la temporada pasada y único rival en la pelea por el título de máximo realizador, uno de esos pequeños objetivos que animarán las últimas jornadas ligueras.

Raphinha, el mejor asistente

Si en la parcela goleadora del Barça Lewandowski lleva la voz cantante, el capítulo de asistencias azulgrana es muy coral. El brasileño Raphinha, socio prioritario del polaco en el ataque culé por la lesión de Dembélé, suma siete pases de gol en Liga, lejos de los doce de Griezmann, el mejor jugador del campeonato en este sentido. Le siguen con seis cada uno Balde, que se ha destapado como un gran recurso ofensivo para Xavi desde su condición de carrilero zurdo, y el propio Lewandowski. Por detrás, con cinco, Dembélé, un consumado repartidor de pases de gol entre sus compañeros pese a sus recurrentes ausencias por problemas físicos.

Ter Stegen, un cerrojo para la historia

Marc-André Ter Stegen pasará a la historia como el nombre propio de este 27º trofeo de Liga en la historia del Barça. El portero alemán camina con paso firme hacia un récord en la casi centenaria historia del torneo después de haber encajado 13 goles en 34 jornadas y acumular hasta ahora 25 partidos con su puerta a cero. El Trofeo Zamora está asegurado pero además peligra seriamente el récord que comparten el deportivista Paco Liaño y el atlético Jan Oblak, que encajaron 18 tantos en 38 partidos en las campañas 1993-94 y 2015-16.

La magnitud de las cifras que maneja el Barça esta campaña se extiende más allá de las fronteras españolas, pues tiene a mano el mejor registro de goles encajados en la historia moderna de las cinco grandes ligas europeas. El Chelsea de José Mourinho que conquistó la Premier League inglesa en la primera campaña del portugués en Stamford Bridge, la 2004-05, encajó aquel curso 15 goles en 38 jornadas, una plusmarca que ahora el Barça tiene a tiro.