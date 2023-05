Abel Antón: "La gente aún me quiere ganar, así que algunas veces me pico"

El Centro Natación Helios está de celebración. En su 100 cumpleaños, ha cerrado una completa agenda de actos que este viernes trajo a Zaragoza a Abel Antón (Soria, 1962). Doble campeón mundial de maratón, pocos saben que Helios fue el club que impulsó su carrera.

¿Todo un campeón de atletismo?Bueno, ahora también hay deportistas que pueden ser atletas de élite, pero que en sus inicios no ganan tanto dinero. Ese trabajo me daba la oportunidad de poder entrenar. Estaba de 7.00 a 14.00, pero de 11.00 a 13.00 podía entrenar. Luego, por la tarde, me dedicaba al cien por cien al atletismo.

¿Por dónde salía a correr?Como Salduba estaba al lado del parque Grande, por la mañana iba por allí, por el Canal, el cementerio y toda la parte de atrás, donde está ahora Puerto Venecia. Por las tardes me gustaba hacer series en una pista de atletismo de tierra de 300 metros, en un colegio junto al Canal. También me iba a la pista de la Universitaria, que era la única de tartán que existía.

¿Se pica o va con el freno de mano puesto?Siempre hay alguna vez que te picas, porque ese gen competitivo se tiene, pero trato de correr y disfrutar, no matarme corriendo. No me juego nada. Pero la gente que me ve correr aún me quiere ganar, así que algunas veces me pico.