Bou: "Mi próximo reto es ser campeón mundial"

El nombre de Roberto Bou (Mora de Rubielos, 30 años) ya luce en los libros de oro de la Titan Desert Marruecos. Tras 12 ediciones, por fin llegó su momento y no esconde que la espina ya está sacada. Ahora le toca saborear el triunfo, pero ya tiene marcado su próximo objetivo: ser campeón del mundo en XC Maratón.

Al fin pudo derramar lágrimas de alegría por un motivo doble, dar la victoria al Cannondale VAS Arabay y poder dedicársela a su abuelo Ángel, fallecido la pasada semana.

"Es un sueño que aún no puedo asumir, hasta la meta nadie se imagina lo que has conseguido, es una carrera que llevaba persiguiendo muchos años, una prueba muy dura, que te pone al límite, por el calor, recorrido, navegación, te pone al límite. Son 6 días de carrera , y conseguirla en un año tan especial, sobre todo por el reciente fallecimiento de mi abuelo", dijo Bou nada más atravesar la línea de llegada en Maadid.

No corrió solo Bou, el chico que comenzó a montar en bicicleta con 16 años y que después se proclamó campeón de España de XCUM. Desde el cielo le llovieron los ánimos, los que le permitió olvidar los 42 grados de temperatura y los rigores del terreno desértico.

"Hoy he sentido sus ánimos, mi abuelo era una persona muy especial para mí. En algunos momentos pensé en no ir a la lucha, pero me encontré con una piernas que no las he tenido en 6 días, es algo increíble", dijo.

Un día especial también a nivel físico. Después de 6 etapas de enorme dureza, las fuerzas le sobraron a Bou. "De salida sabía que iba a ganar, tenía unas fuerzas increíbles, me encontré con mucha energía y encima iba con el apoyo de un equipo muy fuerte. Por mí sabía que no iba a fallar", explicó.

Un triunfo basado en una escapada de 70 km que protagonizó Bou en la etapa de las dunas, una jornada para el recuerdo. "Tenía una espina clavada, insistí sin arrojar la toalla y por fin este año lo he logrado, ya me la he sacado, tengo adrenalina de sobra para la fiesta de hoy", añadió.

Ahora, a seguir soñando. Bou espera competir en el Mundial de su especialidad el próximo mes de agosto en Glasgow. "Mi sueño es ser campeón del mundo, y para ello trabajo suena fuerte, pero esa es mi motivación, como deportista es la mayor victoria. Cada año tienes que crecer, y con la ayuda de mi preparador este año hemos acordado ganar el título, hemos hecho una apuesta", concluyó.

El podio masculino de la Titan Desert se completó con dos zorros del desierto: el histórico tetracampeón de la prueba, Josep Betalú y, el actual campeón de España de XCM, Sergio Mantecón. En mujeres, venció Tessa Kortekaas.