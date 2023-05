Alcaraz: "Sueño con ser uno de los mejores de la historia"

Carlos Alcaraz, número dos del mundo, semifinalista en el Masters 1000 de Madrid tras ganar en dos sets al ruso Karen Khachanov, reconoció que su sueño es llegar a ser uno de los mejores jugadores de la historia.

"Mi sueño es se uno de los mejores tenistas de la historia. Es un sueño muy grande, probablemente demasiado grande, pero tienes que soñar a lo grande en este mundo y pensar a lo grande también. Quiero ser parte de los mejores tenistas de la historia y trabajaré para ello", dijo tras vencer a Khachanov. El jugador murciano cumplirá veinte años este viernes, el día del encuentro de semifinales y dejará de ser un adolescente para la ATP. Llega a esta situación con 150 partidos y 117 victorias.

"Lo que me dicen esos números es que con tan poco tiempo en el circuito, dos años y medio, haber jugado tantos partidos y haber ganado tantos es un orgullo. Quiere decir que en poco tiempo me he consolidado, he jugado grandes partidos, algunos increíbles. Todos esos partidos me han hecho crecer", destacó el número dos del mundo. "Es un dato muy bueno por mi parte. tengo un nivel alto a cada torneo al que voy. es un objetivo, mantener el nivel todo el rato, en todos los torneos, lo estoy consiguiendo y estoy satisfecho", apuntó.

Alcaraz no tiene miedo a llegar a cansarse de ganar. Es ambicioso y ganador. "No me voy a cansar de ganar. soy ambicioso. Soy ganador y no tengo miedo que algún día me canse de ganar porque no voy a pasar", señalo.

El jugador español puede recuperar pronto el número uno. Si gana en Madrid, solo con su participación en Roma recuperaría la cima de la clasificación mundial. "Mi plan es ir a Roma. Depende de como termine este torneo pero mi idea es jugar en Roma", aseguró Alcaraz que recibe consejos de su entrenador Juan Carlos Ferrero, algunos para relativizar la situación y para sosegarle. "Para mí es súper importante estos mensajes de Ferrero. Los problemas que vienen a veces es por miedo a perder. Pero tienes que salir satisfecho hayas ganado o perdido si he podido hacer mi juego o si he sido valiente. Esos mensajes me relajan y me quitan el miedo a perder", subrayó el tenista murciano.

Alcaraz reconoce que poco a poco los rivales conocen más su juego. Lo toma con naturalidad. "Todos los jugadores intentan buscar la manera de meter en problemas al rival. Yo estudio al rival para ver como meterle en problemas. Y sabemos por donde flojea y como atacarle y eso es lo que hacen conmigo también", apuntó el tenista español que volvió a recurrir a la dejada para superar en momentos al tenista ruso.

"Hay veces que la dejada la utilizo porque la voy pensando antes y otras porque no sé que hacer y confío mucho en ella. Karen estaba jugando a un gran nivel y la he utilizado como recurso y ha salido bien", apuntó Alcaraz que se enfrentará en semifinales al ganador del choque entre el alemán Daniel Altmaier y el croata Borna Coric en un cuadro donde varios jugadores distanciados de los primeros puestos del ránking están entre los mejores de un Masters 1000.

"Eso refleja el nivel en el número cien o por ahí. Si lo están es porque se lo merecen. No puedes dar ningún partido por ganado sea el tres del mundo o el cien. Refleja el nivel que hay y no puedes dar por ganado. Para el tenis es bueno que esté tan abierto todo", indicó el tenista español que destacó, al ser preguntado, las palabras del jugador de la NBA Giannis Antetokounmpo y su teoría del fracaso.

"Habló muy bien. Son muy buenas para todos los deportistas. Depende de tí como te tomes el fracaso. Al final no hay que dar pequeños pasos hacia adelante y te vas a caer. Es importante cómo te tomas esa caída. Un fracaso no es algo malo sino algo positivo para seguir creciendo", opinó.