Alcañiz abre el plazo para inscribirse en la 10K que se celebrará en La Estanca

El plazo de inscripción para participar en la tradicional 10K de Alcañiz, que este año se celebrará el 1 de mayo a partir de las 09.30 horas en las instalaciones del camping La Estanca, ya está abierto. La prueba tendrá un recorrido en que se rodeará el lago alcañizano y finalizará por el camino de la antigua vía del tren para alcanzar los 10 kilómetros.

Desde el Club Tragamillas, organizadores de la prueba, han remarcado el entorno natural por el que va a transcurrir la misma por segundo año consecutivo, ya que anteriormente se celebraba por la avenida Aragón y la carretera Castelserás, trazado urbano, un cambio muy bien valorado por los participantes en la carrera, por lo que desde la organización han seguido apostando por este recorrido.

La prueba, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Alcañiz, Caja Rural de Teruel, la Denominación de Aceite de Oliva del Bajo Aragón y Sport Centre La Estanca, se ha presentado este jueves. En primer lugar han intervenido María Milián y Kiko Lahoz, concejales de Igualdad y de Deportes, respectivamente, del Ayuntamiento de Alcañiz. Así, un año más las camisetas llevarán el eslogan de 'Alcañiz es igualdad' y, a este respecto Milián ha señalado que es muy importante "seguir promocionando el deporte femenino en nuestras jóvenes y qué mejor manera que hacerlo dando una vuelta La Estanca”.

Por su parte Lahoz ha puesto en valor el esfuerzo que realiza el Tragamillas para “seguir organizando esta prueba que llega a la XV edición”. Además Mario Piquer, representante de Caja Rural de Teruel, ha destacado el compromiso que tiene la caja con el club alcañizano “para que pueda seguir realizando estas magníficas pruebas”. Y para finalizar Juan Baseda, el director técnico de la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón, ha ofrecido la colaboración desde su entidad para seguir proporcionando los litros de aceite que todos los años se dan a los ganadores por el peso que tienen al finalizar la carrera.

Las inscripciones se pueden realizar a través de la web: https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/xv-10k-alcatildeiz-2023 o presencialmente en Lop Sport Alcañiz (Avda. Aragón, 44).

Hasta el día 23 de abril se realiza una inscripción reducida de 16 euros y después hasta el 27 de abril a las 23.59, cuando finaliza el plazo de inscripción, el precio será 19 euros.

Por su parte, la recogida de los dorsales de la prueba será el domingo 30 de abril de 18.00 a 20.00 horas en el camping de la Estanca y el mismo día de la prueba (1 de mayo) de 8 a 9.15.

Después de la 10K, a las 11.45 horas, se celebrará la XX Carrera Solidaria 'Caja Rural de Teruel' de 1.000 metros no competitiva que transcurrirá por el pinar y circuito de cross Sportcenter, y que en esta edición es en beneficio de la Asociación Yes With Cáncer que trata de concienciar y educar a la población con procesos oncológicos para que siga con el mayor número de actividades posibles, entre ellas el deporte.