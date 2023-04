El zaragozano que entrena a Luis Enrique

En diciembre, apenas unos días después de que Marruecos desalojara a España de la Copa del Mundo de Catar y de que la Federación anunciara su salida de la selección; el teléfono de Chema Arguedas reconoció una llamada: era Luis Enrique Martínez. “Acababan de eliminar a España y me llamó diciendo que existía la posibilidad de correr la Cape Epic y que quería prepararse. Nos pusimos rápido manos a la obra. Teníamos solo cien días para ponerle a punto para una de las pruebas más duras que existen”, explica Chema Arguedas Lozano (Zaragoza, 1965), referente nacional del entrenamiento ciclista, con una decena de publicaciones especializadas en las librerías -cuatro de ellas ‘best sellers’-

La Cape Epic no es cualquier cosa. Es una prueba de bicicleta de montaña por etapas, es decir, de esfuerzos encadenados y sin días para el respiro. Son ocho jornadas con un trazado sinuoso, árido, agreste y riguroso de 648 kilómetros y 15.475 metros de desnivel positivo en la región del Cabo Occidental, en la esquina sur de Sudáfrica, entre colinas de arenisca y valles arcillosos. “Allí no puede ir cualquiera. Hay que ir bien preparado. Cuando Luis me comentó su intención, miramos que apenas teníamos cien días. Es poco tiempo, muy complicado por mucho que él sea un atleta, un portento físico, que se cuida mucho y está muy en forma. Pero tiene una gran ventaja: es muy disciplinado y se implica al máximo”, relata Arguedas, quien hace unos años aparcó la máquina de tren que le dio una profesión, y con un método autodidacta comenzó a desentrañar las claves de la fisiología deportiva y aplicarlas en su propia experiencia. Convirtió así una pequeña pasión -el ciclismo- es una gran aventura: una marca propia, popularizada en todos los ambientes ciclistas, con una web de referencia, asesoría y servicios de entrenamiento para todos los públicos, un club de aficionados y seguidores (“Soy Planifica”), conferencias y charlas, y un sistema de becas de ayuda al ciclismo base…

Chema Arguedas, entrenador de ciclistas. Ch. A. L.

“Luis Enrique contactó la primera vez conmigo en 2019. Era suscriptor de mi página web y me mandó un mensaje como cualquier seguidor más. Había visto que me seguía en redes sociales, pero creía que era una cuenta de estas ‘fake’. Nos escribimos un hilo de correos electrónicos, pero yo no me había fijado bien en el nombre: Luis Enrique Martínez. Le pregunté si era el entrenador y exfutbolista… Y contestó me dijo que así era”, recuerda Arguedas. “Empezamos a trabajar juntos, pero entonces regresó a la selección. El tiempo se le acabó, porque tenía que ir más a Madrid, y no iba a tener tanta disponibilidad. Habíamos tenido contactos más o menos esporádicos, hasta que después de Catar me volvió a llamar. Es un orgullo que se acordara de mí porque es un privilegio entrenar a alguien como él”, añade.

"Luis Enrique es un atleta, un portento físico, que se cuida mucho y está muy en forma"

Hasta ya finalizada la prueba, no se conoció esta relación entre el zaragozano y Luis Enrique. “Siempre he sido muy discreto con este asunto, al igual que con otros ciclistas a los que preparo. Pero en redes sociales comentó algo y le pedí permiso para publicar una foto suya, y ya se me empezó a conocer más por entrenarle. Ahora le digo que me ha subido el caché”, indica Arguedas, que también ha llevado las preparaciones de otros rostros conocidos como el actor Santi Millán, el presentador Manel Fuentes o el humorista Javi Sancho.

Chema y Luis Enrique se pusieron a la faena. El entrenador entrenado. “Es muy implicado, y seguramente en eso se nota que él también es entrenador. Le gusta entrenar, pero también ser entrenado porque conoce esa relación. Desde el primer día, además, me lo dejó claro: lo que yo le dijera iba a misa. Y así ha sido. Creo que no se ha dejado ni un entrenamiento”, admite Arguedas.

Durante más de tres meses, Luis Enrique, en su casa de Barcelona o durante sus viajes a Asturias, mantuvo así un contacto casi diario con el zaragozano, quien le prescribía los entrenamientos, analizaba sus datos, medía su progresión… “Planificamos un programa de tres bloques. Primero, un mes de adaptación sin apenas intensidad. En los meses anteriores, Luis venía saliendo en bici, porque es un apasionado del ciclismo, pero no con regularidad. De este modo, fue un periodo de introducción en el que también se trabajó la fuerza, aunque esto él ya venía haciéndolo porque le gusta ese tipo de ejercicio”, avanza Arguedas.

Poco a poco, la exigencia fue subiendo. “Después, otro bloque de seis semanas, acumulando mucho volumen, muchas horas y días consecutivos para simular la prueba y provocar una ‘hípercompensación’. Al acabar, otro bloque ya con entrenamientos de calidad e intensidad, con dos semanas finales de ‘tapering’, una puesta a punto final en el que se baja el volumen al 60%, pero se mantienen algunos estímulos cortos e intensos, y así llegar descansado pero con chispa”, describe Arguedas.

Luis Enrique viajó a Sudáfrica unos días antes del inicio de la Cape Epic, cuyo prólogo arrancó el pasado 19 de marzo. La carrera se corre por parejas, ambos compañeros de equipo deben cruzar la meta dentro de un margen de dos minutos. El entrenador hizo dupla con Tomás Latorre, mientras que su hermano Felipe Martínez corrió con Manolo Bueno, y Carlos Benítez y Óscar Monterde completaron el ‘Team Unzué’, el grupo de amigos de Juan Carlos Unzué, exentrenador, exfutbolista y excompañero de Luis Enrique, muy amante también del ciclismo, ahora enfermo de ELA, a quien quisieron homenajear con este reto.

El exseleccionador finalizó entre los cuarenta primeros en su categoría Máster 50, después de más de 50 horas. Es la tercera edición que completa tras 2013 y 2018. “La acabó muy bien, realmente fuerte, teniendo en cuenta que ha sido una de las ediciones más duras de siempre por las lluvias y el frío”, señala Arguedas. «En cuanto terminó, me llamó para darme las gracias. Luis es un gran tipo, muy agradecido», recalca para concluir.