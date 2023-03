Que siga la fiesta

El Casademont Zaragoza ha conseguido lo que parecía imposible, o al menos muy difícil: que varios miles de personas cojan la buena costumbre de ver deporte femenino en directo. No solo van a ver. Van a disfrutar. A sufrir. A animar. A vibrar con un equipo de campeonas que semana tras semanas da una lección no solo de baloncesto, sino también de valores. Este grupo sabe jugar, pero también sabe sufrir y generalmente lo hace unido.

Las remontadas que ha completado en varios momentos de la temporada hablan de un conjunto que no se rinde, que pocas veces agacha la cabeza, que tiene fe, que cree en sí mismo. Una forma de ser que se transmite a unas gradas cada vez más pobladas. Con muchos niños y niñas que en el parqué encuentran referentes que antes no tenían. Es un espectáculo pasional, pero también familiar, en el que los padres llevan a sus hijos con la certeza de que no van a tener que taparles los ojos o los oídos. Mejor no hacer comparaciones.

Este domingo, ante el Araski, han querido imponer su ley desde el principio. Fue un baloncesto arrollador, una máquina casi perfecta de defender y de atacar. Solo al inicio de la segunda parte el equipo vasco fue capaz de inquietar ligeramente el guion establecido. Pero el Casademont no está para bromas. La máquina de Cantero comenzó a carburar de nuevo y tomó la directa a las semifinales. Allí espera el Valencia, y eso seguramente será otra historia.

El ambiente de la grada y, sobre todo, el sentido homenaje a Pilar Valero pusieron la guinda al partido. Agárrense, porque se espera un fin de semana de emociones fuertes en el pabellón Príncipe Felipe. La Copa de la Reina aún no tiene campeona, pero aquí ya hemos ganado todos.