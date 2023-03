Álex Gil, el ascensor de La Almunia

La historia de La Almunia se ha escrito a través de sagas familiares. De entre los nacidos en la villa de Doña Godina, Manolo Abad incluso llegó la Real Zaragoza. Otros dos almunienses, Tomás Latorre y Armando Gil, llegaron a jugar en el Real Madrid de Aragón, el histórico Endesa de Andorra. Este mismo año, inició la temporada en el banquillo de Tenerías Diego Cabeza, el mismo técnico que lo ascendió a Tercera el curso pasado. También entrenó a La Almunia su padre, Luis Cabeza. El actual entrenador, Luis Leal, también fue antes futbolista del club. Ahora viene pegando fuerte desde las categorías inferiores del club Álex Gil, hijo del mítico Armando Gil. Junto al actual presidente, Tomás Latorre (y exentrenador, y exjugador...), un apellido esencial para entender el fútbol en La Almunia.

El caso es que Álex Gil apenas lleva tres años entrenando equipos, y ya ha logrado dos ascensos y ahora va a por el tercero. "Me siento muy identificado con La Almunia. El carnet de entrenador me lo saqué cuando tenía 19 años, pero, como he estado estudiando y jugando al fútbol, no me puse a entrenar hasta que cumplí los 30 años, cuando colgué las botas como futbolista. Entreno porque me apasiona. Además, afortunadamente, estamos logrando grandes resultados", apuntó Álex.

El primer conjunto en ascender fue el cadete de Tenerías. "Conseguimos el ascenso a una categoría muy complicada, como es la División de Honor Cadete. El año pasado cogí el conjunto juvenil y logramos ascender a la Liga Nacional Juvenil, una competición muy exigente que la estamos sabiendo defender esta temporada. Ahora entreno al conjunto infantil. Hemos sido campeones de la Primera Infantil y ahora vamos a disputar la fase de ascenso a la División de Honor Infantil. Todos tenemos una ilusión enorme para lograr ese objetivo", continuó.

Detrás de Álex Gil encontramos el fútbol desde la cuna, la pasión por el balompié que se vivió y se vive en su casa, además de una sólida formación académica, pues, además de trabajador social, es técnico superior en Educación Física y entrenador UEFA B. "Me gustaba y me gusta mucho el fútbol. Como jugador, decidí crecer y fiché por el Amistad cadete. Después pasé al Montecarlo juvenil, donde logramos algo increíble, como disputar la Copa del Rey de juveniles, algo al alcance de muy poquitos", explicó.

"Luego, fiché por el Valdefierro y el Universidad Real Zaragoza, ascendiendo a Tercera División con Antonio Berdejo como técnico. Después vine a La Almunia, donde estuve con Luis Leal, Tomás Latorre, Víctor Gumiel y Rafa Gracia. Fui capitán del equipo durante seis años, hasta que decidí retirarme. Ahora estoy centrado absolutamente en entrenar. A ver si logramos ascender también con los infantiles", concluyó.