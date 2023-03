El piloto Pol Espargaró sufre un traumatismo en la espalda y el tórax tras una grave caída

El piloto español de Moto GP Pol Espargaró (GasGas) ha sufrido este viernes un traumatismo en la espalda y el tórax, después de su caída en la curva 10 del 'Autódromo Internacional do Algarve', donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Portugal con el que se estrena la nueva temporada del Mundial de Motociclismo.

"Pol Espargaró ha sufrido un traumatismo en la espalda y el tórax", informó la competición, que avanzó que el español "estaba consciente y está siendo trasladado al hospital en Faro para un examen más detenido" tras el accidente.

El piloto de GasGas salió volando de su moto en la curva 10 del circuito luso, cuando restaban menos de 14 minutos de la Práctica 2 del GP de Portugal. Rápidamente, la competición informó de que el piloto estaba consciente, aunque antes de iniciar su traslado al hospital en una ambulancia tuvo que ser atendido por el equipo médico del trazado.

La moto del español hizo un movimiento extraño y este salió disparado, se golpeó primero contra la propia pista y, después, recibió el impacto de su propia máquina, en la zona final del circuito.

Desde las puertas del centro médico de Portimao, el director médico de Moto GP, el doctor español Ángel Charte, negó que haya lesión medular alguna y explicó que el piloto catalán estuvo en todo momento consciente.

"Pol Espargaró ha tenido una caída de alta energía con una gran contusión politraumática que habrá que ver hasta qué nivel cuando hagamos las pruebas complementarias en el Hospital de Faro, a nivel de toda la columna. A nivel cervical está perfectamente bien, neurológicamente está bien, no ha perdido la conciencia en ningún momento y no ha precisado que tuviéramos que intubarlo", explicó.

Comentó que el pequeño de los Espargaró -su hermano Aleix se acercó al centro médico nada más terminar la sesión- sufre una fuerte contusión pulmonar que habrá que volver a ratificar con los TAC y resonancia en el hospital de Faro. "Es un politraumatismo severo de columna, y contusión pulmonar, que veremos a ver cómo evoluciona", valoró.

No obstante, se mostró optimista. "Creo que evolucionará bien. Está consciente y sereno. Mueve pies, piernas, brazos... No hay que temer una lesión medular. Está bien y las exploraciones son estables, no hay una gran preocupación, en principio", aportó.