Trabajar con la cantera y consolidarse como deporte inclusivo, retos del tiro con arco en Aragón

En los últimos años, el número de licencias federativas de tiro con arco ha aumentado en Aragón. Actualmente, la Territorial cuenta con unos 600 deportistas y se practica en una veintena de clubes. Aun así, desde la Federación Aragonesa de Tiro con Arco (FATA) reconocen que sigue siendo una especialidad bastante desconocida. Pese a ello, los resultados a nivel nacional que están obteniendo los arqueros aragoneses son destacados.

La mayor parte de los deportistas que compiten en tiro con arco lo hacen en dos disciplinas: la de sala, que se juega durante los meses más fríos del año porque es a cubierto; y la de aire libre, que como indica su nombre se practica en exteriores, entre los meses de febrero y octubre. Dentro de esta última estarían, además, las modalidades de campo y 3D. Con la temporada de aire libre recién comenzada, el tiro con arco aragonés ya está empezando a ver resultados. Francho Rufas, del Club Arqueros de Sabiñánigo, se ha hecho con el primer puesto en arco recurvo senior hombre, disputado en la primera tirada de liga de campo, en Navaluenga (Ávila). En esta misma competición, María Zaldívar, del Club de Tiro Zaragoza, consiguió el tercer puesto en arco tradicional mujer, en la modalidad 3D.

FATA: “Tenemos jóvenes, especialmente en Huesca, Jaca y Sabiñánigo, pero nos faltan. Además, son pocos los que se animan a competir, sobre todo a nivel nacional”

La temporada de sala también se ha cerrado con unos resultados que desde la Federación califican de “interesantes”. Hace un mes, se celebró en Valladolid el Campeonato de España y Aragón volvió con tres medallas. Jorge Javier Martínez (Chavi), del Club Escuela de Tiro con Arco Arfindén, se hizo con el oro en arco compuesto U15 hombres, para menores de 15 años. En la misma, Dani Blasco, otro miembro del citado club de La Puebla de Alfindén, se llevó el bronce. Por su parte, Andrea Lapiedra, del mismo conjunto, se hizo con la medalla de oro en la categoría U21 por equipos CC. AA., formando pareja mixta con Álex Ionut, del Club de Tiro de Zaragoza. “Son menos medallas que en años anteriores, pero resulta interesante ver cómo la cantera, a pesar de ser escasa, es fuerte a nivel nacional”, resumen desde la Territorial.

En este sentido, el principal reto de FATA es trabajar la cantera. “Tenemos jóvenes, especialmente en Huesca, Jaca y Sabiñánigo, pero nos faltan. Además, son pocos los que se animan a competir, sobre todo a nivel nacional”, explican. Desde el Club Escuela de Tiro con Arco Arfindén también se rema en esta dirección y parece que el esfuerzo está dando sus frutos, ya que las tres medallas conseguidas en el nacional de Valladolid se las han llevado sus jóvenes deportistas.

Su presidente, Florián Lapiedra, lo tiene claro: “Sin cantera no hay deporte”. Este enamorado del tiro con arco dirige el club y también es entrenador. Su hija, Andrea Lapiedra, ha seguido la afición familiar y está consiguiendo resultados. “En 2021 fue convocada por la selección española, después de quedar la primera en el clasificatorio nacional, para ir a la última prueba de la Copa de Europa en Bucarest. Allí consiguió la medalla de plata con Kevin Arias, de la Federación de Asturias. Desde allí, volaron a Polonia, donde se celebró el Mundial, quedando en decimotercera posición”, explica Florián.

Actualmente, unas 600 personas están federadas en tiro con arco en Aragón F. L.

Para él, poder practicar este deporte en familia es un lujo y es un sentimiento que transmite a quienes se acercan al club a conocer el tiro con arco. “Este es de los pocos deportes, si no el único, en el que todos los miembros de la familia pueden competir a la vez, el mismo día y en el mismo lugar, cada uno en su categoría”, asegura. La entidad existe desde 2012 y sus objetivos son promover la práctica de este deporte y formar en él desde edades tempranas. También hay tiradores adultos y no todos sus miembros, que rondan la treintena, compiten. “Hay quienes vienen, tiran unas flechas, se evaden y se desestresan. Pero también van poco a poco aprendiendo, porque en nuestro club no se deja de la mano a nadie que practique el tiro con arco”, puntualiza el presidente.

Florián Lapiedra: “Este es de los pocos deportes, si no el único, en el que todos los miembros de la familia pueden competir a la vez, el mismo día y en el mismo lugar, cada uno en su categoría”

En estos más de diez años de andadura, por el Club Arfindén, cuya sede e instalaciones están en la Puebla de Alfindén, han pasado arqueros como Víctor Caro o Fernando Galé, internacional en arco adaptado, en la modalidad de arco compuesto, que consiguió una medalla de plata y una de bronce en la Copa de Europa de Nove Mesto (República Checa).

Otros deportistas aragoneses que destacan en el tiro con arco son el autodidacta turolense Diego Guillén, especializado en arco recurvo; así como Francho Rufas, de Sabiñánigo, campeón del mundo U21 de campo y con muchas posibilidades de clasificarse para el Europeo, que se celebrará en septiembre en Sicario Alto (Italia). Desde la Territorial también destacan a uno de los jueces-árbitros, Francisco Giménez. Es juez en categoría internacional y cuenta con una dilatada experiencia. Ahora, la World Archery (la Federación Internacional de Tiro con Arco) lo acaba de reacreditar como árbitro hasta 2026.

Entre todos estos nombres, los femeninos escasean. Por eso, otro de los grandes retos de la Federación Aragonesa de Tiro con Arco es dar a conocer el deporte entre las mujeres y, en general, hacer de este un deporte inclusivo. En este sentido, actualmente hay dos proyectos en marcha en Aragón, desarrollados por clubes. Uno es el llamado Flechas Rosas, un proyecto nacional en el que se trabaja con mujeres con cáncer de mama con el tiro con arco como dinámica para prevenir o disminuir el linfedema. El primer club en ponerlo en marcha en la Comunidad fue el Club Arqueros de Sabiñánigo y, ahora, el Arfidén también tiene una deportista que lo practica como terapia. Por otro lado, el Club Almogávares de Huesca, desarrolla un proyecto con arqueros con discapacidad intelectual.

Quienes tengan curiosidad y quieran conocer más de cerca el tiro con arco, el Club Arfindén organiza el próximo 25 de marzo una jornada de puertas abiertas de sus instalaciones, aprovechando que se celebran las fiestas de La Puebla de Alfindén (Zaragoza).