Los dos oros para la historia de Raúl Martín

Dos oros, dos mínimas para el próximo Europeo y récords de Aragón sub-20 en el primer caso y sub-20 y sub-23 en el segundo. 2,12 y 15,34 metros, dos marcas que convirtieron el pasado fin de semana el concurso de Raúl Martín en el Campeonato de España sub-20 en histórico. Nadie antes se había impuesto en un mismo Nacional de esta categoría en las pruebas de salto de altura y triple salto. La suya fue la actuación más dorada dentro de los grandes resultados cosechados en Sabadell por la delegación aragonesa y que incluyeron también los primeros puestos de Gabriela Sanz (altura), Arturo Armisém (60 metros vallas), Rubén Egea (1.500 metros) y Javier Cruz (peso), y las platas de Elena Guiu (60 metros) y Sergio del Barrio (1.500 metros).

"Estoy muy contento por cómo salió todo, más si se tiene en cuenta de dónde venía, de una temporada en blanco por las lesiones", valora el zaragozano de 18 años que compite con los colores del oscense Intec Zoiti. Su gran Nacional es consecuencia del mucho trabajo previo que viene realizando desde tiempo atrás. En su paso por los diferentes campeonatos de España se ha colgado diez oros, dos platas y un bronce.

Su prometedora progresión vivió un fuerte parón el año pasado. Primero una dolencia en las lumbares y luego otra en el tendón rotuliano cuando la primera ya había quedado atrás le obligaron a tomarse las cosas con más calma. "No fueron lesiones importantes, pero sí que me retrasaron el regreso a la competición", explica. "Lo vi todo muy negro, pero considero que me han ayudado a saber gestionar los momentos malos y tener paciencia", saca el lado positivo al mal trago.

A Sabadell llegó tras haber sido quinto en salto de altura en el Campeonato de España absoluto y después de haber batido la plusmarca de Aragón sub-20 y sub-23 en triple salto. Estaba de dulce y él lo notaba. "A mi gente más cercana sí que les hablé de que podía darse la posibilidad de lograr los dos oros y las dos mínimas para el Europeo, aunque sabía que iba a ser complicado porque había otros rivales que también se presentaban muy bien", confiesa.

Su primer triunfo lo celebró el sábado en salto de altura, la especialidad "que se me da mejor". "Estuve nervioso, se alargó la prueba y en la pista había mucha tensión", recuerda. A la primera pasó por el 1,92, el 1,98, el 2,02 y el 2,04 -hasta donde alcanzó el que acabó siendo su principal rival-, a la segunda llegó al 2,06 y la tercera al 2,12. Intentó el 2,15, pero se quedó con las ganas por muy poco.

El esfuerzo le dejó unas molestias en el tobillo que le hicieron ser calculador el domingo en el triple salto. "Me había hecho daño en el intento del 2,15, pero calenté bien y comencé con buen pie", explica. Con el primer salto pasó a liderar la prueba gracias a un 14,97, en el segundo bajó a 14,57 y en el tercer intento prefirió darse un respiro. En el cuarto, voló hasta el 15,34 y en los dos siguientes también estuvo por encima de los quince metros (15,15 y 15,16).

"Creo que tengo piernas para estar cerca de los 16", afirma y está dispuesto a demostrarlo el próximo fin de semana en el Encuentro Internacional sub-20 que se disputará en Lievin (Francia) y para el que debería ser convocado por la selección española.

Empezó en el atletismo de la mano del San José junto a su hermano Iván, quien también ha sido campeón nacional en categorías inferiores. Primero en el mundo de las carreras, pero pronto se vio "que lo de saltar no se me daba mal". Ahora, como si de una competición se tratase, prefiere ir elevando el listón de su futuro poco a poco. No echa la vista más allá del Europeo sub-20 de agosto. "Allí quiero dar guerra, voy paso a paso", se muestra prudente.