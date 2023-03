Jakob Ingebrigtsen impone su ley en los 1.500 del Europeo indoor

El noruego Jakob Ingebrigtsen no dio margen a la sorpresa, pese a los intentos por superarle hasta el final del británico Neil Gourley, y conquistó la medalla de oro en los 1.500 metros del Europeo de pista cubierta de Estambul (Turquía), tras una carrera en la que el español Jesús Gómez fue cuarto.

El atleta noruego, a sus 22 años, es un auténtico coleccionista de medallas. Con esta victoria en los 1.500 en Estambul suma diez oros en Europeos (cuatro al aire libre, cuatro en pista cubierta y dos en campo a través) a los que hay que sumar el oro olímpico de 1.500 en Tokio 2020 y el mundial al aire libre en 5.000 en Eugene 2022 y las platas en 1.500 en Eugene y en el Europeo de Belgrado, en pista cubierta, también el pasado año.

Ingebrigtsen dominó la carrera de principio a fin pese a que Neil Gourley, poseedor del récord británico de la distancia con 3:32.48, intentó agitar la carrera para forzar al noruego hasta los últimos metros para intentar superarlo. Al final, en meta, Ingebrigtsen paró el crono en 3:33.95 por los 3:34.25 de Gourley.

El que lo intentó hasta el final fue Jesús Gómez, doble medallista de bronce de 1.500 en los Europeos de pista cubierta de 2019 y 2021 y que en esta ocasión se quedó a un paso de volver a subir al podio al entrar cuarto en meta con 3:38.11.

El español Jesús Gómez, en la carrera de 1.500 en el Europeo Erdem Sahin

Gómez, que corrió con un lazo negro pequeño en el pecho en memoria del fisioterapeuta Ángel Basas, fallecido la pasada semana en accidente de tráfico en Nueva Zelanda, dio "valor a las anteriores medallas al no ser fácil tampoco quedar en cuarta posición".

"Ha sido una carrera accidentada. Preveía que Jakob impondría un fuerte ritmo al principio pero a falta de dos vueltas se empezó a hacer la goma y no tenía esas piernas. Es la gente que me ha ganado en los mítines este año pero estoy contento con mi actuación", dijo el atleta burgalés al concluir la carrera.

Ingebrigtsen aún espera otra medalla en Estambul, la de 3.000, para la que tendrá que lidiar con el español Adel Mechaal, que ha llegado a la ciudad turca en un gran momento deportivo tras el triunfo en el Campeonato de España de 3.000 metros en pista cubierta en Madrid y batir el récord nacional de 1.500 en Birmingham con 3:33.28, batiendo la anterior plusmarca bajo techo que estaba en posesión de Andrés Díaz desde 1999.

Oscar Husillos entra en la final de 400 y buscará reeditar su corona europea

Óscar Husillos se clasifica para los 400 metros en el Europeo. UMIT BEKTAS

El palentino Oscar Husillos logró este viernes la clasificación a la final de los 400 metros de los Europeos de pista cubierta de Estambul (Turquía) y peleará por reeditar la corona continental de la distancia que conquistó hace dos años en Torun.

Husillos corrió la segunda semifinal por la cuarta calle y concluyó su carrera en tercera posición con un registro de 45.86, una marca que le permitió entrar por tiempos en la final.

El pupilo de Luis Ángel Caballero, de 29 años, llegó a meta a más de dos segundos del noruego Karsten Warholm, que ya fue campeón bajo techo en Glasgow 2019 y que aspira a subirse al primer cajón del podio cuatro años después.

"El objetivo está logrado, que era estar en la final, aunque igual no de la forma que esperaba. Sabía que con el sorteo de esta mañana la calle cuatro me favorecía y me he visto bien detrás de Warholm. El objetivo está cumplido y mañana en la final, a disfrutarla. Somos seis para tres medallas y puede pasar cualquier cosa", dijo Husillos al término de la prueba.

Los seis finalistas, aparte de Husillos, son Karsten Warholm, el sueco Carl Bengtström, los belgas Julien Watrin y Alexander Doom y el checo Matej Krsek.