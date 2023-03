Ander Herrera: "Estoy pasando por el momento más difícil de mi carrera"

El jugador aragonés del Athletic Club Ander Herrera confesó en un mensaje publicado en redes sociales que está atravesando "sin duda por el momento más difícil" de su carrera deportiva a causa de los "problemas musculares reiterativos" que empezó a tener "hace algo más de un año".

"Para alguien como yo, que tiene pasión por su profesión y disfruta cada día de ella intensamente, es algo muy duro. Me siento con la misma energía e ilusión por el fútbol que durante toda mi trayectoria, pero las lesiones no me están permitiendo disfrutar y ser feliz", lamenta el centrocampista.

Herrera añade que siente que en el Athletic dispone de "todo" lo que necesita y que eso le hace "sufrir todavía más".

Estoy pasando, sin duda, por el momento más difícil de mi carrera.

Hace algo más de un año comencé a tener problemas musculares reiterativos de los cuales no consigo recuperarme.

"Estoy rodeado de profesionales que no dejan de mostrarme su ayuda y apoyo y de compañeros inigualables. En ocasiones, se me ha pasado por la cabeza tirar la toalla, pero no me lo perdonaría", señala.

En ese sentido, subraya la intención de su familia de educar a sus hijas "en la constancia y en la superación de los obstáculos que se puedan encontrar en el camino" y que "eso -tirar la toalla- sería exactamente lo contrario".

"Voy a seguir buscando soluciones y trabajando para volver a hacer lo que más me gusta y devolver el cariño de la gente que me rodea", concluye el mensaje de Herrera, que ha encontrado el respaldo de varios compañeros en el Athletic como los hermanos Williams, Iñaki y Nico, Iñigo Martínez o Dani García.

También excompañeros de Herrera en el Manchester United como David de Gea o Juan Mata o el argentino Javier Pastore, con el que coincidió en el París Saint Germain, han apoyado al centrocampista bilbaíno.

Herrera se encuentra actualmente de baja a causa de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna derecha, el quinto problema muscular que ha sufrido desde su regreso al Athletic el pasado verano.