El calvario de Garbiñe Muguruza

La carrera de Garbiñe Muguruza está llena de altibajos e irregularidades. La mejor tenista española de los últimos 20 años se ha caracterizado por ser una tenista de chispazos. Lo mismo gana un Grand Slam como Roland Garros o Wimbledon sentando cátedra, que pierde ante la 124 del mundo en la misma cita británica. Tuvo un efímero paso por el número 1 mundial y ha logrado 10 títulos WTA, pero ahora aparece en el puesto 127 del ránking, tras caer 40 posiciones respecto a la semana pasada.

Desde el pasado septiembre, la jugadora nacida en Caracas (Venezuela) no ha superado el primer partido en ningún torneo. La ex número uno del mundo sale de la lista de las cien mejores tenistas del planeta por primera vez en una década, desde que el 28 de enero de 2013 pasara del puesto 112 al 95, y comenzara su ascenso hacia la cima, que alcanzó en 2017. La tenista, que sufre en los últimos tiempos más que nunca con idas y venidas en los puestos del ránking, se tomará unas semanas de descanso de los torneos para prepararse sin presión en un intento de recuperar su mejor tenis en los torneos de tierra. "Ahora me toca trabajar humildemente y pasar un poco desapercibida para tratar de escalar otra vez", sentenció la tenista tras sucumbir de nuevo en una primera ronda de Grand Slam recientemente en Australia. Ante la sucesión de derrotas, causará baja en los torneos de Abu Dhabi, Doha, Dubai y también en los más importantes de pista rápida en Estados Unidos (Indian Wells y Miami).

"No he sido la jugadora más estable ni tampoco quiero serlo. Eso me ha demostrado que tengo una magia; no quiero depender de ella, pero a veces suele salir y tengo el talento para hacerlo posible", decía tras caer en el último Wimbledon ante la número 88 del mundo. Dos años después de su último éxito (en 2021 se coronó como maestra del circuito al ser la primera española en ganar el 'WTA Finals' ante las ocho mejores del mundo) Garbiñe, en la temporada en la que cumplirá 30 años, vuelve a vivir un calvario en la pista. Solo ella sabe si será capaz de salir de esta situación, que es sobre todo mental y que lleva pasándole factura desde inicios de 2022.

La española quiere recuperar esa 'magia' que le hizo campeona y hasta número uno del mundo, pero solo encuentra decepciones. Cuando finalice el periodo de descanso Garbiñe volverá pero debido a su situación en el ránking tendrá que pelear por estar en prácticamente en todos los grandes eventos y estará obligada a jugar fases previas para poder clasificarse.