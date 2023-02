El bilbilitano Álvaro López, con la mirada puesta en el Mundial de Duatlón Cross de Ibiza

El horizonte de un deportista suele estar repleto de cambios inesperados y contratiempos, por lo que se hace necesario desarrollar ese sentido de la adaptación para replantear objetivos. Es el caso del triatleta bilbilitano Álvaro López, que contaba con billete para el Campeonato del Mundo de Triatlón y Duatlón de Invierno, previsto para celebrarse en Noruega entre el 24 y el 26 de marzo, pero que finalmente no acudirá ya que la Federación Española ha decidido no auspiciar una expedición.

Ante esta situación, el joven, de 20 años y recién proclamado campeón de España en Triatlón de Invierno –carrera a pie, esquí y bicicleta- en Ansó en la categoría sub 23, ha puesto ya su mirada en el Mundial de Duatlón Cross y Multideporte que tendrá lugar en Ibiza. Los cambios entre un escenario y otro son notables: "Este año he tenido solo tres días de entrenamiento en nieve en Candanchú. El resto es con roller (patines) para poder mejorar en los sectores que luego se hacen con esquís", detalla López acompañado de los grandes listones y su compañera de dos ruedas.

López, un habitual dentro de las convocatorias de la Federación Española de estas disciplinas, reconoce cierto sabor amargo al no poder acudir al país escandinavo. "Siempre hace ilusión vestirse los colores de España, pero esta vez no podrá ser al no haber viaje conjunto", valoraba. En este sentido, incidía en que ese cambio le llevará a replantear sus participaciones y sesiones de entrenamiento para seguir obteniendo buenos resultados.

Sin ir más lejos, este pasado domingo conseguía ser el primer atleta sub23 en el Cross Nacional de Teruel y entraba como cuarto corredor español. Antes de Ibiza, López tiene marcadas varias citas en el calendario de pruebas nacionales. La primera es el 11 y 12 de marzo con los Campeonatos de España de Duatlón Clubes y Relevos Mixtos en Albacete. Ese mismo fin de semana también tiene previsto unirse a la Far West Race de Calatayud, prueba de BTT por el entorno de la sierra de Armantes.

A finales de marzo, el turno le llegará al Campeonato de España, donde competirá en la categoría sub23 que tan buenas sensaciones le está dejando. Para acudir a tan elevado número de pruebas, López explica que sus principales apoyos son la familia y, recientemente, el Ayuntamiento de Calatayud. "Las participaciones, especialmente en el extranjero, tienen un precio elevado. Por ejemplo en Noruega implica llevar esquís, la bicicleta y una estancia de una semana para poder prepararte bien", detalla.

En su caso, además de triatleta, no elude la oportunidad de acudir a duatlones de carretera y de montaña y tampoco le pierde la cara al Cross. También hace al atletismo y ha participado en pruebas en pista cubierta y al aire libre. "Me siento cómodo y es algo que me gusta", dice desde uno de los miradores del castillo mayor de Calatayud.