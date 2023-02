Ilusión bilbilitana por competir en el Mundial de footgolf de Orlando

En sus miradas y en sus voces coincide la misma palabra y el mismo sentimiento: ilusión. Los bilbilitanos Thania Requena, Alberto Salazar y Chema Martínez tienen una fecha marcada en rojo en el calendario: el 27 de mayo de 2023. Ese día arrancará oficialmente la competición en el cuarto Mundial de Footgolf, que se extenderá hasta el 6 de junio en la ciudad de Orlando (Florida), con unos 1.000 participantes. En la delegación española, compuesta por otros 62 jugadores y el cuerpo técnico, estará Luis Martínez, presidente del club de Calatayud y vicepresidente y seleccionador de la Federación Española de esta disciplina.

Detrás de su clasificación para la cita estadounidense ha habido mucho trabajo, nervios, constancia y superación."Conseguí la plaza ya en 2019, pero como se pospuso en Japón por la pandemia del coronavirus y no se llegó a disputar, me la guardaron. Y gracias a mis resultados, otra compañera podrá ir, por lo que hay una oportunidad más y estaremos nueve en el equipo de chicas", cuenta Requena mirando al verde que tanto ha trillado en el Gambito Golf de Calatayud.

«Voy con la ilusión del primer día, con ganas de hacerlo lo mejor posible y de disfrutar de la ocasión", confiesa ella, al mismo tiempo que puntualiza que la categoría femenina en grupo debutará en esta edición."Conseguí la plaza en el último golpe del último hoyo de la última prueba", recuerda Salazar de su machada en Barcelona. Con perspectiva, valora que"en ese momento me desahogué, solté todo lo que llevaba encima" y explica que"venía de un año malo y fue una alegría inmensa".

«Para mí es una ilusión poder representar a España en un Mundial por primera vez. Es algo con lo que soñaba cuando empecé en el fútbol y lo he conseguido en el footgolf", valora este bilbilitano que en sus cinco años de trayectoria tiene varias experiencias internacionales a sus espaldas a nivel europeo. En el caso de Chema Martínez, con raíces catalanas y vinculación con la comarca bilbilitana, también pasó por una temporada de altibajos. "Empecé muy fuerte, pero una lesión en la espalda me dejó fuera casi todo el año y al volver pasé de poder golpear 90 metros a 60", detalla.

Verse impedido le frustró, pero no le anuló: "Me afectó anímicamente, pero nunca bajé los brazos. Me reforcé mentalmente, seguí entrenando y pude conseguirlo a base de resistir". Su pase también lo firmó en Barcelona, por lo que el círculo se acabó por redondear: "Soy un soñador y ahora sueño con salir campeón".

Un sueño de tiempo y dinero

«Me deprimí un poco porque por la lesión pensaba que había perdido todo lo invertido durante cuatro años: ratos de ocio, entrenamientos, dinero… Y me veía fuera", apunta Martínez. Esa dedicación en tiempo y en dinero no acaba al conseguir el pase. "Entre la inscripción que son 1.200 euros, los vuelos, alojamiento, manutención, material, equipación… En total son cerca de 4.000 euros por persona", cuantifica Requena, que explica que"representamos a España, pero la Federación no puede asumir un gasto que sería de 200.000 euros".

En común, los tres buscan conseguir algo de respaldo en forma de patrocinio, ya sea con instituciones públicas y con compañías privadas. "Sabemos que la cosa está complicada, porque todas las empresas están sufriendo con los costes, pero queremos intentarlo", matiza Requena. Por el momento, Salazar lo tiene claro: "Cada mes voy apartando. Hay que ahorrar lo que se pueda para intentar hacerlo, aunque es difícil sin ayudas". Requena, por su parte, hasta ha iniciado una rifa a través de su perfil de Facebook, en la que incluye un jamón, un balón y otros regalos. "En el gimnasio Sport Take me apoyan dejándome las instalaciones para prepararme", agradece. En una semana, el 17 y 18 de febrero, los tres se sumarán a la concentración preparatoria que organiza la Federación. "Es importante para hacer piña y también para conocer los cambios en el reglamento", explica Requena, que acudirá, con esta, a su segunda cita mundialista después de Marrakech en 2018.