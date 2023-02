Los atletas aragoneses acercan el bronce a la selección sub 20 en el European DNA

Los atletas aragoneses Elena Guiu y Javier Cruz contribuyeron este miércoles a que la selección española sub 20 lograse la tercera posición en el encuentro internacional European DNA celebrado en Gallur (Madrid), por detrás de Gran Bretaña y la República Checa. Ambos se clasificaron en la segunda plaza de sus respectivas pruebas. La velocista de Velilla de Cinca, en los 60 metros lisos, con un tiempo de 7.47 segundos y solo superada por la irlandesa Lucy May Sleeman.

El fragatino Javier Cruz sumó 10 puntos para España con el segundo puesto en lanzamiento de peso. Realizó un nulo en la final ante el francés Benjamin Zenatti y se había clasificado con las dos mejores marcas de los seis participantes, 16.63 y 16.69 metros. Zenatti logró la victoria con 15.64 metros.

Después de un inicio dubitativo en el que llegó a ocupar la penúltima posición tras cinco pruebas, España remontó para subir al podio del European DNA Sub20 Encuentro Internacional. El equipo español sumó tres victorias (una compartida), un segundo y un tercer puesto en las últimas cinco pruebas para llegar a The Hunt, el relevo definitivo, con aspiraciones a todo.

Gran Bretaña impuso su ley desde el principio, sacando partido especialmente a sus sprints y a los relevos en particular, y acabó proclamándose campeón del European DNA sub 20 en The Hunt.

El European DNA sub 20 se celebró en el CDM Gallur, en el mismo escenario que acogió el Campeonato de España Absoluto el pasado fin de semana y en el que el mismo miércoles tuvo lugar el World Athletics Indoor Tour Gold Madrid 23. El Encuentro Internacional supuso, pues, una oportunidad imperdible para algunas de las mayores promesas de Europa de compartir calentamiento e instalaciones con las grandes figuras del atletismo mundial.

El tercer triunfo británico también llegó al sprint, en los 60 metros masculinos, donde Rusciano Thomas-Riley ganó con 6.79, a dos centésimas de su marca personal. El portugués David Landim logró su mejor registro con 6.87 para ser segundo, y el español Ricardo Mateo, atleta madrileño del Intec Zoti, 6.92 para lograr un valioso tercer puesto.