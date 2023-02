Carlos Alcaraz: “La vuelta no es fácil y queda margen por mejorar"

Luego de su victoria por 6-2, 4-6 y 6-2 ante el serbio Laslo Djere (57) por los octavos de final del Argentina Open, el tenista español Carlos Alcaraz sostuvo que “que le queda mucho margen por mejorar” pero que “estuvo bien” para su primer encuentro de la temporada tras un parate de cuatro meses.

“La verdad que para mí es un placer estar en Argentina. Me esperaba cariño pero no tanto y me he sentido como en casa. Se agradece y me ha ayudado mucho tener este ambiente”, expresó el murciano de 19 años en conferencia de prensa.

“La vuelta a la competencia no es fácil. Voy a cada torneo con el objetivo de ganarlo. Mi primer partido del año después de cuatro año ha sido un gran partido pero lejos de mi nivel habitual. Más allá de los golpes ha habido varios momentos que no he sabido cómo gestionarlo. Y eso te lo da la competición que te ayuda a saber manejarlo de ciertas maneras. El ritmo entre puntos te lo da haber jugado varios partidos y eso es lo que me falta”, analizó el actual número dos del mundo.

“Me he sentido muy bien. He jugado a un buen nivel pero tengo mucho margen de mejora. La única forma de mejorar es ir jugando partidos. Poco a poco irá mejor. Jugar enfrente de leyendas como Gabriela Sabatini es un orgullo”, añadió el tenista que tiene cinco títulos en su palmarés y que por primera vez disputa el ATP 250 de Buenos Aires.

“Tenía ganas de jugar este torneo. Aunque pase a ser 500 dependerá del calendario del año pasado porque es muy pegado a Australia. Me está encantando esta experiencia para ver si puedo repetirlo pero de momento me estoy sintiendo a gusto”, sostuvo Alcaraz, que en cuartos de final el viernes se medirá con el también serbio Dusan Lajovic (90).

“Desde el primer entrenamiento estoy sintiendo el cariño de la gente en todos lados. Da gusto que a tantos kilómetros de tu hogar te sientas como en casa es espectacular”, completó el último campeón del US Open, que por lesión no estuvo presente en el Abierto de Australia.