Samitier se luce sobre la tierra de la Clásica de Jaén

Sergio Samitier fue valiente, lo intentó, pero no pudo con el número uno mundial. El esloveno Tadej Pogacar ofreció toda una exhibición en la segunda edición de la Clásica de Jaén, la carrera del ‘sterrato’ (tierra) del ciclismo español en la que el barbastrense del Movistar tuvo una importante cota de protagonismo. Fueron 179 kilómetros entre Úbeda y Baeza que incluían siete tramos de pistas de tierra en los que el doble ganador del Tour de Francia estrenó con victoria su temporada. Mandó y ordenó junto a su equipo, el UAE Emirates, y remató en solitario con un tiempo de 4h.36.41.

Costó la formación de la fuga, pero finalmente llegó antes de Sierra Mágina con cinco corredores, entre ellos Samitier, que apostó por la aventura en solitario al entrar la carrera en los últimos 45 km, donde empezaban los sectores más complicados. Se fue del grupo y abrió una ventaja de 2.30 minutos en el tramo de tierra Antonio Machado (3,5 kms). Fue cuando Pogacar arrancó con contundencia para quedarse solo en la persecución, y atrapar en un santiamén, golpe a golpe, pedalada a pedalada, al aragonés, condenado por unos instantes a la rueda del esloveno. Hasta que reventó, cuestión de un par de kilómetros.

En el sector de ‘sterrato’ de Cruz de Jaboneros (4,2 km) Pogacar ya iba desatado, en modo intratable, sometiendo a Samitier a un duro castigo en medio de la polvareda, buscando el primer paso por Baeza, soleada y fresca la ciudad Patrimonio de la Humanidad en espera de recibir al pelotón de la Clásica de Jaén.

En el "Atalaya del Guadalquivir", a 35 de meta, la carrera ya tenía dueño, Pogacar, que entre el grupo de perseguidores tenía dos escoltas de lujo controlando cualquier movimiento hostil hacia su jefe. Marc Hirschi y Tim Wellens echaban el candado a una cantada victoria. Su ventaja fue tal que pudo solventar sin dolor un pinchazo a ocho kilómetros de meta. Bici nueva y a rodar. Pogacar recuperó el ritmo y se lanzó enrabietado en busca de la última línea. Por detrás saltaron del grupo perseguidor el Ineos Ben Turner y Tim Wellens, lucha por la medalla de plata, que finalmente fue para el británico.

Pogacar levantó los brazos en el Paseo Antonio Machado de Baeza. Cruzó la meta animando al público, sonrisa de oreja a oreja, y feliz con su reencuentro con la gloria. Superó en 49 segundos a sus compañeros de podio, mientras que el primer español fue Gorka Izagirre, décimo y colega en el Movistar de Samitier, que fue 21º a 3:38.

El barbastrense, ‘cazado’ por Pogacar a falta de 42 kilómetros, comentó tras la carrera que había sido “muy bonita, la única en España con ‘sterrato’, algo a lo que no estamos acostumbrados”. “Fui el último superviviente de la escapada, pero me alcanzó un tal Tadej Pogacar y luego aguanté en el grupo lo que pude", se sinceró. "El inicio de temporada ha sido bueno para el equipo. A ver si puedo ganar yo también, es algo que me haría mucha ilusión", añadió. Ahora, toca la Vuelta a Andalucía.